V Jemnu prvič po treh tednih savdske blokade pristala humanitarna letala

Po koleri se v državi širi še davica

25. november 2017 ob 14:51

Sana - MMC RTV SLO, Reuters

Prvič po treh tednih so v jemenski prestolnici Sana pristala štiri letala s humanitarnimi delavci in pošiljkami pomoči. Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je prvič po bombardiranju letališča dovolila pristanek.

Novico o prvem pristanku letala zgodaj zjutraj je sporočila regionalna tiskovna predstavnica Svetovnega programa za hrano Združenih narodov Abeer Efeta. Tri letala Združenih narodov in eno letalo mednarodnega Rdečega križa so v državo prepeljala humanitarne delavce, cepivo in zalogo najnujnejše pomoči, poroča Deutsche Welle.



Mednarodne humanitarne skupine so pozdravile odločitev, vendar opozarjajo, da letalska pomoč ne bo dovolj za izogib humanitarni katastrofi, saj v Jemnu sedem milijonov ljudi trpi lakoto in je odvisnih od mednarodne pomoči.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je v sredo sporočila, da bo dovolila prihod humanitarnim letalom in ladjam v državo. Tiskovni predstavnik koalicije je v petek sporočil, da so izdali 42 dovoljenj za humanitarna letala in ladje, a kljub uradnemu odprtju zaposleni v pristanišču Hodeida sporočajo, da ladij še ne pričakujejo kmalu.

Savdska Arabija preprečila transport

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je 5. novembra zaprla vsa letališča in pristanišča v Jemnu. Dan prej so šiitski hutijevski uporniki proti Riadu izstrelili raketo, ki jo je prestregel savdijski protiraketni sistem. Savdska Arabija je v odgovor bombardirala letališče v Sani in zaprla vsa druga letališča in pristanišča. Koalicija trdi, da so z ukrepom želeli preprečiti prevoz iranskega orožja v Jemen. Tudi pred 5. novembrom so bila letališča v državi odprta le za humanitarne polete.

Mednarodna zdravstvena organizacija (WHO) je v tem tednu potrdila, da se zaradi pomanjkanja cepiva po državi širi davica oziroma difterija, bolezen dihalnih poti. Več kot dva tisoč ljudi je samo letos v Jemnu umrlo zaradi kolere.

Vojna, lakota in kolera

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in s podporo ZDA se s hutijevskimi uporniki v Jemnu bori že vse od leta 2015. Savdska Arabija za spor krivi Iran, ki naj bi hutije podpiral z dobavo orožja, vendar Iran obtožbe zanika. Dolga vojna je v državi povzročila humanitarno katastrofo, saj v državi razsajajo lakota, žeja in kolera, mednarodna pomoč pri oskrbi s hrano, cepivi in zdravstvenimi pripomočki pa je otežena zaradi savdske prometne zapore.

J. R.