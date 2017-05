V Južni Koreji po letih konservativne vlade na oblast prišel liberalec

Park Gen Hje na sojenje zaradi korupcije

9. maj 2017 ob 07:12,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 13:59

Seul - MMC RTV SLO/STA

Na predsedniških volitvah v Južni Koreji je prepričljivo zmagal levo usmerjeni Mun Dže In, kažejo izidi vzporednih volitev, objavljeni po zaprtju volišč.

Mun, kandidat Demokratske stranke in nekdanji odvetnik, je prejel 41,4 odstotka glasov, s 23,3 odstotka glasov pa mu sledi konservativec Hong Džun Pjo.

Volitve so tako, kot so napovedovale že ankete, prinesle konec vladavine konservativcev, ki so državo vodili skoraj ves čas od njenega nastanka.

Za položaj naslednika odstavljene predsednice Park Gen Hje, ki v priporu čaka na sojenje zaradi zlorabe oblasti in korupcije, se je skupno potegovalo 15 kandidatov.

Težki izzivi pred novim vodjo

Zmagovalca volitev čakajo težki izzivi - upočasnjena gospodarska rast, naraščajoča neenakost in brezposelnost, zlasti med mladimi, kar so bili tudi razlogi za vse večje nezadovoljstvo javnosti s konservativno vlado Park Gen Hje.

Brezposelnost med mladimi do 30. leta je lani dosegla rekordnih deset odstotkov in bo po pričakovanjih rasla tudi letos, plače medtem stagnirajo.

V nasprotju z nekdanjo predsednico Parkovo, ki je pretrgala skoraj vse vezi s Severno Korejo, si želi Mun stike s Pjongjangom okrepiti.

Četrto največje azijsko gospodarstvo je več mesecev pretresala politična kriza, ki se je končala z odstavitvijo predsednice države. Več milijonov Južnih Korejcev je na ulicah zahtevalo njeno razrešitev zaradi vpletenosti v korupcijski škandal.

Volilna udeležba je bila verjetno celo višja kot na zadnjih volitvah decembra 2012, ko je na volišča prišlo 75,8 odstotka Južnih Korejcev. Tokrat jih je do 19. ure po krajevnem času, eno uro pred zaprtjem volišč, glasovalo 75 odstotkov.

