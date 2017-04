Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Fresno je približno 300 kilometrov oddaljen od San Francisca in približno 350 km od Los Angelesa. Foto: Reuters Po besedah očeta je bil Kori Ali Muhammad obseden z rasno vojno proti belcem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Kaliforniji strelec v rasno motiviranem napadu ubil tri ljudi

Verjame, da je del rasne vojne

19. april 2017 ob 07:50

Fresno - MMC RTV SLO

Kori Ali Muhammad je v Fresnu v zvezni državi Kalifornija izvedel strelski pohod. Kot je sporočila tamkajšnja policija, gre za rasno motiviran zločin iz sovraštva.

Napad je trajal približno pol minute, Kori Ali Muhammad pa je medtem nekajkrat napolnil pištolo, so povedale priče. Ubil je tri moške, vsi so bili belopolti. En moški je še ranjen. Ko ga je policija aretirala, je v arabščini zakričal: "Bog je velik", vendar je načelnik policije Jerry Dyer zatrdil, da ne gre za teroristično dejanje, ampak za zločin iz sovraštva, poroča BBC.

V torek zjutraj je Muhammad najprej ustrelil v avtomobil in ubil sopotnika, potem je šel naprej po ulici in ubil naslednjega moškega, na koncu pa prišel do katoliške dobrodelne organizacije in ustrelil še enega. Ko je pritekel policist, se je napadalec vrgel na tla in se ni upiral.

Verjame, da je del rasne vojne

39-letni Muhammad, ki je osumljen tudi umora varnostnika v motelu zunaj mesta prejšnji teden, je prek družbenih omrežjih sporočal, da sovraži belopolte. Ob tem je izražal tudi protivladna mišljenja. "Želel je ubiti čim več ljudi. To se je odločil narediti. Gre za naključno dejanje nasilja. Napad ni bil izzvan, posameznik se je odločil izvesti poboje," je povedal Dyer in dodal: "Dejanje ni povezano s terorizmom, čeprav je storilec zakričal te besede. Kot je pojasnil, je razlog za izrečene besede, da je, ne glede na to, kaj mu zgodi, prisegel svojo zvestobo Bogu."

Kot je pozneje za Los Angeles Times povedal napadalčev oče, sin verjame, da je del vojne med belci in temnopoltimi in da boj ves čas poteka. Dodal je, da je vesel, da je sin za zapahi, saj je bil obseden z rasno vojno. Vzdevek Korija Alija Muhammada je Črni Jezus. Zadnji incident bo znova sprožil razprave o nadzoru nad orožjem. V ZDA vsako leto zaradi nasilja s strelnim orožjem umre več kot 30.000 ljudi.

T. J.