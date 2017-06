V Kataloniji 1. oktobra referendum o neodvisnosti

Neobvezujoče glasovanje izvedli že leta 2014

9. junij 2017 ob 12:19

Barcelona - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Kataloniji bodo 1. oktobra izvedli nov referendum, na katerem bodo odločali o neodvisnosti od Španije. Vprašanje na referendumu bo: "Ali želite, da Katalonija postane neodvisna država v obliki republike?"

"Rezultat - da ali ne - bo ta vlada sprejela kot mandat," je dejal predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont, ki je namero za izvedbo tovrstnega referenduma, ki mu v Madridu ostro nasprotujejo, naznanil že lansko jesen.

Katalonija, bogata španska pokrajina s 7,5 milijona prebivalcev, že dolgo zahteva večjo avtonomijo. Separatistični politiki poleg tega že več let poskušajo od centralne vlade v Madridu pridobiti dovoljenje za izvedbo referenduma o neodvisnosti po zgledu referenduma na Škotskem, ki se je leta 2014 končal z zavrnitvijo samostojne poti.

Katalonci so glede tega vprašanja razdeljeni - glede na najnovejšo anketo jih je 48,5 odstotka proti neodvisnosti, 44,3 odstotka pa za, vendar pa jih tri četrtine podpira izvedbo referenduma. V poskusih, da bi glasovanje izvedli, pa so katalonske do zdaj vedno naletele na ovire. Kot trdijo v Madridu, bi bilo to v nasprotju z ustavo in bi ogrozilo enotnost Španije.

Leta 2014 je po ustavni prepovedi izvedbe uradnega referenduma takratni regionalni voditelj Artur Mas izpeljal simbolično glasovanje. Na njem je 80 odstotkov udeležencev izbralo neodvisnost, se pa ga je udeležilo le 2,3 milijona od 5,4 milijona volilnih upravičencev. Ker je bilo tudi to neobvezujoče glasovanje v nasprotju z odločitvijo ustavnega sodišča, se je Mas znašel na sodišču, kjer ga je doletela dvoletna prepoved opravljanja javnih funkcij.

Puigdemont kljub temu vztraja pri novi izvedbi referenduma, ki naj bi bil tokrat zavezujoč. Iz Madrida je glede na napovedi sicer pričakovati enako ostro nasprotovanje kot v preteklosti. V prvem koraku bo španska vlada verjetno skušala referendum sodno prepovedati, poleg tega pa bi se lahko sklicevala na člen 155 v ustavi, s čimer bi začasno ustavila regionalno avtonomijo Katalonije, kar bi močno ogrozilo izvedbo glasovanja, piše Guardian. Z uveljavitvijo tega člena bi namreč lahko Madrid zaprl šole po KAtaloniji, tako da v njih ne bi mogli postaviti volišč, in celo prevzel nadzor na katalonsko policijo.

A. P. J.