V Keniji ob bojkotu opozicije potekajo ponovljene predsedniške volitve

Odinga: "Naši predniki so umirali za pravico do svobodne izbire"

26. oktober 2017 ob 09:58

Nairobi - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Keniji ob poostrenih varnostnih ukrepih ponavljajo predsedniške volitve, potem ko je vrhovno sodišče zaradi nepravilnosti in nezakonitosti razveljavilo avgustovske. Opozicija poziva k bojkotu.

Na prvi izvedbi volitev je slavil dozdajšnji predsednik Uhuru Kenyatta, ki je Kenijce pozval, naj se udeležijo tudi ponovljenih volitev in se izogibajo nasilju. Glavni kandidat opozicije Raila Odinga pa se je iz volilnega boja umaknil in svoje podpornike pozval, naj volitve bojkotirajo.



V nasilju umrlo 70 ljudi

Vrhovno sodišče je v začetku septembra volitve 8. avgusta razveljavilo, ponoviti bi jih morali sprva 17. oktobra, nato pa jih je volilna komisija preložila na današnji dan. Od avgustovskih volitev so bili skoraj vsak dan množični protesti podpornikov Odinge, na katerih so ljudje zahtevali reforme in odstavitev vseh članov volilne komisije še pred ponovitvijo volitev. Oblasti so se nad protestnike spravile tudi s solzivcem, v policijskem nasilju pa je umrlo okoli 70 ljudi. Prijeli so več predstavnikov opozicije.

Odinga je dejal, da ne želi več kandidirati, ker njegove zahteve za volilno reformo niso bile izpolnjene. Volitve je označil za farso in državni udar vlade. Volivce je pozval, naj ostanejo doma in se tako izognejo morebitnemu medetničnemu nasilju. S tem je omilil bojazni pred morebitnim nasiljem na volilni dan.

Kenyatta ima po umiku Odinge, ki se je za predsedniški položaj potegoval že štirikrat, zmago zagotovljeno. Na predvečer volitev je dejal: "Naši predniki so se bojevali in umirali za pravico Afričanov, da sami izbirajo svoje predstavnike. Ne drznimo si uničiti te dediščine." Odinga sicer kljub umiku ostaja na volilnih lističih, na katerih je skupno osem kandidatov. Po mnenju nekaterih poznavalcev bi lahko to postavilo pod vprašaj zakonitost izida.

A. P. J.