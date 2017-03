V Kongu obglavili 42 policistov in ugrabili osebje ZN-a

Dramatična eskalacija nasilja

28. marec 2017 ob 17:28

Kinšasa - MMC RTV SLO

V pokrajini Kasai v afriški državi DR Kongo se je v zadnjih dneh močno okrepilo nasilje. Konec tedna je prišlo na dan, da je bilo obglavljenih 42 policistov, ki so bili poslani v boj z lokalno milico, imenovano Kamuina Nsapu.

Skupina je osumljena tudi, da je ugrabila Američana, Švedinjo in štiri kongovske državljane, ki so za Združene narode preiskovali nedavne spopade med milico in vladnimi silami. ZN so pred dvema tednoma v Kongo na iskalno-reševalno misijo poslali urugvajske in tanzanijske mirovnike, a se pritožujejo, da kongovska vlada blokira njihova prizadevanja.

Pokrajina Kasai na jugu nemirne, praktično brezvladne države s praktično brez javne infrastrukture je še posebej revna in odročna. DR Kongo v zadnjih 20 letih pretresa vrsta večjih konfliktov, povezanih z etničnimi napetostmi in občutkom regijske zapostavljenosti. Podobne vzroke gre iskati tudi za nedavne spopade v Kasaiu, piše Washington Post.

Napoved maščevanja

V začetku lanskega leta so pripadniki regijsko prevladujoče etnične skupine Luba za svojega vodjo imenovali Jean-Pierra Mpandija, ki pa je politično v navzkrižju s provincialnim guvernerjem, zato je med obema stranema naglo zavrelo.

Najprej so izvedli racijo v Mpandijevem taboru pod pretvezo, da kopiči orožje, on pa je v odgovor pozval svoje privržence, naj dvignejo orožje nad vsemi vladnimi predstavniki. 12. avgusta je bil Mpandi ubit v spopadu z varnostnimi silami, njegovi privrženci pa so napovedali maščevanje, piše BBC.

V boj tudi otroški vojaki

Od takrat je bilo v nasilju ubitih več kot 400 ljudi, 200.000 pa jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Boju se je priključilo (oz. je bilo vanj vpoklicanih) veliko število mladih fantov, od katerih imajo najmlajši komaj pet let, navajajo lokalni opazovalci. Pripadniki milice nosijo rdeče rute ali trakove, opravljajo posebne rituale in nosijo amulete, ki naj bi jih naredili za neranljive. Nekateri so oboroženi s strelnim orožjem, ki so ga najverjetneje zaplenili varnostnim silam. Kongovska vlada in več lokalnih opazovalcev trdijo, da tudi nekateri politiki vstajo podpirajo.

Po navedbah organizacije Human Rights Watch (HRW) je izginotje Američana Michaela Sharpa, Švedinje Zaide Catalan in njunih kongovskih sodelavcev 12. marca prvič, da so v Kongu ugrabili osebje ZN-a, kar daje misliti, da je konflikt v Kasaiu uperjen širše in nima zgolj ozkih etničnih vzgibov. ZN-ova misija v Kongu ne skriva, kako frustrirana je nad kongovsko vlado in je izrazila "resno zaskrbljenost" zaradi omejitev gibanja, ki jim jih postavljajo varnostne sile.

Nad civiliste tudi vojska

Kongovska vojska, ki je slabo usposobljena in komaj da kaj plačana, stoji za vrsto grozodejstev v Kasaiu. V zadnjih dveh mesecih je prišlo na dan pet posnetkov, ki kažejo vojake, kako streljajo na neoborožene civiliste, med njimi tudi na ženske in otroke, ter skrunijo nekatera od trupel. Sedem vojakov so aretirali in jih obtožili vojnih zločinov.

Policisti, ki so v petek padli v zasedo milice in so bili obglavljeni, so bili na poti v Kanango, enega večjih urbanih središč v Kasaiu. Šestim policistom, ki so govorili jezik Lub, je milica prizanesla, navajajo predstavniki provincialne vlade.

Do napada prihaja le nekaj dni zatem, ko je ZN sporočil, da so v Kasaiu našli deset množičnih grobišč, iz katerih so ponekod iz zemlje še štrleli udi. Samo med januarjem in februarjem je bilo ubitih najmanj 99 ljudi, od tega 18 otrok.

K. S.