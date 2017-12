"V korakih Jožefa in Marije sledi družin, ki so danes prisiljene na pot"

24. december 2017 ob 07:45,

zadnji poseg: 24. december 2017 ob 23:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Papež Frančišek je v pridigi med polnočnico v baziliki Sv. Petra v Vatikanu primerjal današnje begunce z Jožefom in Marijo, ki sta morala pred Jezusovim rojstvom prav tako zapustiti svoj dom.

"Toliko drugih stopinj je skritih v korakih Jožefa in Marije. Vidimo sledi celotnih družin, ki so prisiljene na pot v današnjem času. V številnih primerih je odhod navdan z upanjem v bodočnost, za številne pa ima ta odhod le eno ime - preživetje," je med drugim dejal papež in dodal, da se resnična moč in svoboda pokažeta v čaščenju in pomoči šibkim in krhkim.

Frančišek je okrog 1,3 milijarde katoličanov po svetu pozval, naj ne zanemarijo trpljenja beguncev in migrantov, ki jih preganjajo z domov politiki, ki so za svojo oblast in premoženje pripravljeni prelivati nedolžno kri. Obsodil je tudi tihotapce ljudi, ki izkoriščajo stisko pregnanih. Vera zahteva, da sprejmemo tujce, je dodal.

Molil tudi za prizadete na Filipinih

Papež je vstopil v baziliko Sv. Petra, v kateri se je ob poostreni varnosti zbralo približno 10.000 ljudi, ob pol desetih zvečer, pred njim pa je šla procesija kardinalov in drugih visokih predstavnikov katoliške cerkve. Pred mašo je papež razkril lutko Jezusa dojenčka in s tem simbolično proslavil njegovo rojstvo, 11 otrok iz Evrope, Azije, Afrike in Latinske Amerike pa je položilo cvetje.

Pred božično mašo je papež pozval vernike, naj poiščejo sami pri sebi pravi smisel božiča, ki je darilo miru svetu. Molil je za osvoboditev ugrabljenih duhovnikov, nun in laikov, kakor tudi prizadetih v zadnjem velikem neurju na Filipinih.

81-letni papež, tudi sam potomec italijanskih priseljencev v Argentino, bo imel v ponedeljek dopoldne tradicionalni nagovor in blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).



Zore in Filo voščila s poslanicama

Tudi v Sloveniji so katoličani na predvečer božiča praznik zaznamovali z obiskom polnočnice, še pred tem pa v družinskem krogu postavili jaslice in božično drevesce ter v tihem pričakovanju molili.

V ljubljanski stolnici je polnočno mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, v mariborski pa nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Evangeličanski škof Geza Filo je božično bogoslužje vodil popoldne v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani.

Škofje Katoliške in Evangeličanske cerkve vernikom pred božičem namenijo tudi posebne poslanice. Zore je v svoji poudaril predvsem pomen miru, sprave in sodelovanja. Filo pa je dejal, da božična skrivnost ljudem skozi 2.000 let daje pogum, ki razširja srce. Obe poslanici si lahko v celoti ogledate pod novico.

Božič spada med največje krščanske praznike. Kristjani verjamejo, da se je z Jezusovim rojstvom Bog učlovečil in se dokončno zavzel za svet in človeka. Središče jaslic je božja družina z Jožefom, Marijo in malim Jezusom, ki jih spremljajo različne živali tistega okolja. Del jaslic je pogosto tudi betlehemska zvezda, ki je po pripovedi iz Svetega pisma trem modrecem pokazala pot do mesta Jezusovega rojstva.

Katoličani in evangeličani božič obhajajo 25. decembra, pravoslavni verniki pa zaradi uporabe drugačnega koledarja 7. januarja.

