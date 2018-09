V letalski nesreči v Južnem Sudanu umrlo najmanj 19 ljudi

Nekaj potnikov je preživelo

9. september 2018 ob 17:14

Džuba - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Južnem Sudanu je med letom iz glavnega mesta Džuba v Jirol strmoglavilo majhno letalo z 22 ljudmi na krovu. V nesreči jih je umrlo najmanj 19.

Kot je dejal minister za informiranje Taban Abel, sta med mrtvimi tudi ugandski in etiopski državljan. Med preživelimi pa je italijanski zdravnik, ki dela pri dobrodelni organizaciji. Trenutno je v stabilnem stanju, po operaciji v Jirolu pa so ga odpeljali v Džubo.

Reuters navaja vir, ki pravi, da so bili med 22 potniki trije otroci. Minister je potrdil, da je med mrtvimi tudi anglikanski nadškof Jirola Simon Adut. Letalo je sicer strmoglavilo blizu reke, očividci pa so dejali, da so trupla vlekli iz reke. Končno število mrtvih še ni potrjeno.

V Južnem Sudanu je v zadnjih letih strmoglavilo več letal. Leta 2017 so bili štirje potniki poškodovani, potem ko je njihovo letalo zaradi slabega vremena padlo na gasilsko vozilo in zagorelo.



Leta 2015 je več deset ljudi umrlo, ko je tovorno letalo, narejeno v Rusiji, padlo kmalu po vzletu z letališča v Džubi.

B. V.