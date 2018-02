V libijskih vodah potonil čoln, pogrešanih 90 prebežnikov najverjetneje utonilo

Število prebežnikov je upadlo

2. februar 2018 ob 12:18,

zadnji poseg: 2. februar 2018 ob 15:06

Tripoli - MMC RTV SLO, Reuters

Ob obali Libije je potonil prenatrpan čoln s prebežniki, večinoma iz Pakistana. Rešili so tri ljudi, iz vode pa potegnili deset trupel. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) se boji, da so potniki utonili.

Po poročanju IOM-a, agencije ZN-a, je skupina Pakistancev želela iz Libije doseči obalo Italije, ko se je čoln potopil. Natančno število ljudi na čolnu še preverjajo, med potniki pa naj bi bilo tudi nekaj Libijcev, ki se sicer redko odpravijo na to nevarno in nezakonito pot.

Prebežniki so izpluli iz kraja Zurava v bližini libijske meje s Tunizijo, ki je priljubljena izstopna točka za plovila.

Iz Libije proti Evropi še vedno skuša priti veliko prebežnikov, čeprav se je njihovo število od julija, ko so libijske oblasti po dogovoru z Evropsko unijo začele preprečevati njihove odhode, močno zmanjšalo. V zadnjih štirih letih naj bi se iz Libije proti Italiji odpravilo več kot 600.000 ljudi.

Lani naj bi po podatkih mednarodne nevladne organizacije Amnesty International (AI) zajeli okoli 20.000 ljudi in jih odpeljali nazaj v Libijo, kjer jih čakajo nečloveške razmere v zadrževalnih centrih, ki so pravzaprav zapori. Številni so podvrženi mučenju, na dan pa so prišli tudi posnetki, ko nekatere prodajajo v suženjstvo. Tako AI kot nevladna organizacija Oxfam odgovornost za nasilje nad prebežniki v Libiji pripisujeta tudi Evropski uniji in Italiji.

Da je sodelovanje Evropske unije z libijskimi oblastmi pri ustavitvi prihoda prebežnikov čez Sredozemsko morje nehumano, je sredi novembra lani posvaril že visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Al Husein.

A. P. J., B. V.