V Marijinem Celju pol metra snega, v Arosi -12,8 stopinje Celzija

Podrta drevesa in številne prometne nesreče

20. april 2017 ob 16:25

Dunaj, Bern, Bratislava - MMC RTV SLO/STA

Slovenija se je zimi sredi aprila v veliki meri izognila, kar pa ne velja za Avstrijo, Švico in Slovaško, kjer je zima pošteno zamahnila z repom.

V Avstriji so se na območju Dunaja ponekod zaradi snega podrla drevesa, zato so morali zapreti številne ceste. Slabo jo je odnesla tudi avtomobilska pločevina, saj so bile zimske razmere na cestišču vzrok za nemalo prometnih nesreč.

Pol metra snega v Marijinem Celju

Na Gradiščanskem in v Spodnji Avstriji je zaradi zimskih razmer več tisoč gospodinjstev ostalo brez električne energije. Gasilci so imeli zaradi poznega prihoda zime polne roke dela tudi na avstrijskem Štajerskem. Sneg je povzročil številne prometne nesreče, na območju Gradca je za dodatne težave poskrbela nevihta. V znanem romarskem središču Marijino Celje (Mariazell) na Štajerskem je zapadlo več kot pol metra snega.

V Švici gre lahko še nižje

V Švici so ponoči na najmanj šestih krajih namerili rekordno nizke temperature za mesec april. V kraju Arosa so tako namerili kar minus 12,8 stopinje Celzija. Vremenoslovci sicer napovedujejo, da bi se lahko v prihajajoči noči živo srebro spustilo še nižje.

Verižno trčenje na Slovaškem

Na Slovaškem se je v snežnem metežu na avtocesti med krajema Poprad in Spišsky Štvrtok davi zgodilo verižno trčenje, v katerem je bilo udeleženih od 30 do 40 avtomobilov. Pri tem je bilo poškodovanih 25 ljudi. Zaradi nesreče so morali avtocesto, ki velja za najpomembnejšo cestno povezavo med vzhodom in zahodom Slovaške, zapreti v obe smeri.

A. V.