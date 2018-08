V masivu Mont Blanca umrli trije alpinisti

Lani med potjo na "streho Evrope" umrlo 14 ljudi

2. avgust 2018 ob 17:55

Lyon - MMC RTV SLO, STA

V francoski pokrajini Savoja so se davi v bližini grebena Domes de Miage v masivu Mont Blanca smrtno ponesrečili trije alpinisti.

Alpinisti, katerih identiteta ni znana, so umrli na okoli 3600 metrih višine. Glede na prve ugotovitve so padli s stene, so navedli francoski orožniki. Reševalna akcija še poteka, poroča francoske tiskovne agencije AFP.

Masiv Mont Blanca na francosko-italijanski meji je to poletje preveč obiskovan, zato so tamkajšnje oblasti 14. julija omejile dostop do klasične poti čez vrh Aiguille du Gouter. Alpinistična odprava, ki se je smrtno ponesrečila, se je po doslej dostopnih informacij vzpenjala po drugi poti.

Lani je na poteh na Mont Blanc, 4810 metrov visoko streho Evrope, umrlo 14 ljudi, dva sta bila pogrešana. Poleti 2016 jih je umrlo devet.

Zaradi smrtnih primerov, ki naj bi bili pogosto posledica neizkušenosti ali neprevidnosti, je župan kraja Saint-Gervais avgusta lani sprejel odlok, ki od vseh alpinistov, ki se odpravijo po poti prek Aiguille du Gouter, zahteva zadostno opremljenost - odlok zajema tudi seznam nujne opreme.

J. R.