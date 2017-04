V mednarodni operaciji aretirali 39 pedofilov, povezanih prek WhatsAppa

Operacijo vodila španska policija

18. april 2017 ob 21:50

Haag - MMC RTV SLO

Policija je s številnimi aretacijami razbila mrežo ljudi, ki so si prek aplikacije WhatsApp izmenjavali fotografije spolnih zlorab otrok.

Skupno je bilo v operaciji španske policije, Europola in Interpola v Evropi ter Južni Ameriki prijetih 39 osumljencev, poroča BBC. Španski preiskovalci so lani odkrili t. i. temno stran spleta (strani, kjer je s pomočjo različnih enkripcijskih orodij skrita izvorna identiteta oziroma lokacija tako samih spletnih strani kot tudi obiskovalcev oziroma uporabnikov), kjer so uporabnike usmerjali v zasebne skupine na WhatsAppu.

WhatsApp preiskave še ni komentiral

Preiskovalci so nato preverili te skupine, ki so bile uporabljene za izmenjavo nezakonitih fotografij. Kot je sporočil Europol, so med hišnimi preiskavami, ki so jih opravili med aretacijami, zasegli "več sto naprav, ki vsebujejo več terabajtov materiala s spolnimi zlorabami otrok". Kot so dodali pri španski policiji, te vsebujejo več kot 360.000 datotek.

Mednarodna operacija, poimenovana Tantalio, je vključevala usklajeno preiskovanje v Nemčiji, Španiji in na Portugalskem ter v več državah Južne Amerike, vključno z Argentino, Čilom in Ekvadorjem. Pri WhatsAppu, ki je v lasti Facebooka, policijske preiskave še niso komentirali.

Europol: Zločinci premikajo meje tehnologije

Pri Interpolu so dejali, da so več sto slik in videoposnetkov, ki so jih zasegli, dali v svojo bazo podatkov o spolnih zlorabah otrok. Ta baza prek analize digitalne, vizualne in zvočne vsebine omogoča preiskovalcem primerjavo takšnega materiala, ko iščejo povezave med žrtvami, storilci in lokacijami. Policija si zdaj prizadeva identificirati žrtve.

"Storilci premikajo meje sodobne tehnologije, ko iščejo način, da jih organi pregona ne bi ujeli. Gre za odličen primer globalnega sodelovanja na področju kazenskega pregona, ki ga je vodila španska policija. Še naprej moramo sodelovati in združevati naše skupne vire ter sposobnosti v boju proti tem zločincem, da lahko kršilce spravimo pred sodišča," je dejal direktor Europola Rob Wainwright.

T. J.