V Mehiki padlo in se vnelo letalo - vsi preživeli

Namenjeno je bilo proti Ciudad de Mexicu

1. avgust 2018 ob 07:24

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

Ob poskusu vzleta v mehiški zvezni državi Durango je padlo letalo s 101 človekom na krovu, a nesreča se je končala srečno. 85 ljudi je poškodovanih, smrtnih žrtev pa ni bilo.

Potniško letalo embraer 190 družbe Aeromexico je v torek skušalo vzleteti sredi neurja, a mu je vzlet spodletel in je kmalu zatem padlo na bližnji travnik. Potniki in posadka so zapustili letalo ravno še pravi čas, preden se je vnelo, zato tudi nihče ni utrpel opeklin. Preživeli so vsi potniki in člani posadke.

Guverner države Durango Jose Aispuro je tvitnil, da je potrjeno, da ni nobene žrtve, je pa 85 ljudi ranjenih, od tega dva huje. Na krovu je bilo 97 potnikov in štirje člani posadke. 37 so jih odpeljali v bolnišnico. Ali so bili na krovu letala tudi tujci, še ni znano. Letalo je bilo namenjeno proti mehiški prestolnici Ciudad de Mexico.

Uvodne izpovedi prič so zmedene in še ni jasno, ali je letalo v bistvu le zdrsnilo s steze ali se malce dvignilo in padlo na trebuh poševno tako, da je tla najprej zadel nos letala. Glede na to, da naj bi najtežje poškodbe utrpel pilot, je slednja razlaga bolj verjetna. Vse priče pa so soglasne v tem, da je bil poskus vzleta opravljen v neurju s točo.

A. P. J.