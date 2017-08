Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V morje pride veliko odplak iz reke Mississippi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Mehiškem zalivu mrtvo območje veliko že 22.720 kvadratnih kilometrov

Zmanjšati želijo odplake dušika

3. avgust 2017 ob 10:45

New Orleans

V Mehiškem zalivu so izmerili največje "mrtvo območje" do zdaj, kjer ni dovolj kisika za morsko življenje. Veliko je 22.720 kvadratnih kilometrov.

Območje je tri odstotke večje od tistega, ki so ga tam izmerili leta 2002, je sporočila Ameriška nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA).

Rakcev je vse manj

NOAA poroča, da reka Mississippi nosi v zaliv kmetijske in druge organske odpadke, ki so hrana planktonu. Ta potem odmira in tone na dno, kjer med razpadom žre kisik. Neposredne posledice pomanjkanja kisika v morju za zdaj čutijo ribiči. Rakcev je na primer vse manj pa tudi manjši so.

Ameriške oblasti so zato predstavile načrt za zmanjšanje "mrtvega območja", ki predvideva 59-odstotno zmanjšanje odplak dušika v reko Mississippi. Med drugim bi to lahko dosegli z manjšo uporabo gnojil, spremembo krme za živino in sajenjem pridelkov na prazne njive, ko na njih ne rasteta soja ali koruza.

A. P. J.