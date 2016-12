V Milanu ubili osumljenca za napad v Berlinu

V napadu v Berlinu je bilo ubitih 12 ljudi, 48 ranjenih

23. december 2016 ob 10:43,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 11:39

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters

V Milanu je italijanska policija ubila Anisa Amrija, osumljenca za napad v Berlinu, je potrdil italijanski notranji minister.

Kot poroča La Repubblica, sta moškega okoli 3. ure zjutraj na Trgu 1. maja v bližini železniške postaje Sesto San Giovanni ustavila policista, ki sta preverjala dokumente. Kot še poroča italijanski časnik, je zavpil "Bog je velik", potem pa izvlekel orožje in začel streljati na policista. Eden od njiju je bil pri tem ranjen v ramo.

Kot napadalca v Berlinu so ga identificirali na podlagi prstnih odtisov, so razkrili policijski viri. Italijanski notranji minister Marco Minniti je potrdil, da gre brez dvoma za Amrija.

Na prizorišču so policisti našli nahrbtnik, v katerem je bila vozovnica, iz katere je razvidno, da je prišel iz Francije, in sicer je potoval iz Chamberyja iz Savoje do Torina, od tam pa do Milana, kamor je na glavno postajo prišel okoli 1. ure zjutraj, od tam pa se je premaknil do postaje Sesto, kjer so ga potem okoli 3. ure zjutraj obkrožili policisti lokalne policijske patrulje.

Na poziv, naj pokaže dokumente, je iz nahrbtnika izvlekel pištokolo kalibra 22 in začel streljati, vmes pa se je zatekel za avtomobil. Policisti so odgovorili z ognjem in ga ubili. V streljanju je bil v ramo ranjen policist.

Glavni osumljenec

24-letni Amri je bil glavni osumljenec za napad s tovornjakom v Berlinu. Tožilstvo je v četrtek potrdilo, da so v tovornjaku, ki je zapeljal v množico na sejmu, našli njegove prstne odtise in da je torej zelo verjetno on napadalec. Tiralico za njim so razpisali že v sredo.

Lokalni nemški mediji so poročali, da je Amrija osem ur po napadu ujela kamera pred mošejo, v katero menda pogosto zahajajo skrajni islamisti. Televizija RBB je objavila posnetek nadzorne kamere, na katerem je Amri pred mošejo v četrti Moabit, ki je štiri kilometre stran od prizorišča napada in le nekaj sto metrov od kraja, do koder se je tovornjak odpeljal proti božičnemu sejmu na Breitscheidplatzu.

Mošejo, ki jo je v četrtek preiskala policija, vodijo salafisti, ki se imajo za "mošejo pripadnikov Islamske države v Berlinu", je poročala televizija RBB, ki se sklicuje na prepise telefonskih pogovorov varnostnih služb.

Preiskovalci so domnevali, da se Amri, ki je bil do septembra pod nadzorom nemških varnostnih služb, še vedno skriva v Berlinu. Ena od prič je povedala, da ga je videla po napadu z veliko rano na obrazu, ki bi jo bilo treba zdraviti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Odgovornost za ponedeljkov napad je prevzela t. i. Islamska država, čeprav za to ni ponudila nikakršnih dokazov. Po poročanju New York Timesa je bil Amri sicer vsaj enkrat v stiku s to skupino.

Zaprt v Italiji

Amri je prispel v Italijo februarja 2011 skupaj z več tisoč prebežniki iz Tunizije, ki so se čez Sredozemsko morje podali po t. i. arabski pomladi. Nato je nekaj mesecev preživel v mladinskem centru blizu Catanie na Siciliji.

Oktobra istega leta je bil aretiran zaradi suma požiga, napada, ustrahovanja in poneverbe, zaradi česar je bil obsojen na štiri leta zapora. Kazen je prestajal v šestih različnih zaporih na Siciliji.

Med prestajanjem kazni so pristojni zabeležili 12 primerov nasilnega ali neprimernega vedenja, kar je bil tudi razlog za številne selitve med zapori, a po navedbah italijanskih pravosodnih virov ni kazal nobenih znakov radikalizacije.

Maja lani je bil Amri izpuščen iz zapora v Palermu, a je ostal pridržan v prebežniškem centru, saj so oblasti odredile njegov izgon iz države. Odredbe niso mogli izvršiti, ker tunizijske oblasti niso pravočasno odgovorile na zahtevo za njegovo identificiranje. Na koncu so ga izpustili in mu ukazali, da mora sam oditi iz Italije. Dva meseca kasneje je prišel v Nemčijo.

K. T., B. V.