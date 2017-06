V Mjanmaru izginilo vojaško letalo s 104 potniki

Letalo je bilo na poti med krajema Mjeik in Jangon

7. junij 2017 ob 15:26

Jangon - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Mjanmaru je izginilo vojaško letalo s 104 ljudmi na krovu, med katerimi so bili pripadniki vojske, njihovi družinski člani in posadka. Ostanke letala so našli v morju.

Letalo je bilo na poti med mestom na jugu države Mjeik in največjim mestom Mjanmara Jangon na jugu države, so sporočili iz mjanmarske vojske. Pol ure po vzletu so kontrolorji izgubili stik z letalom.

Ostanke letala so že našli v Andamanskem morju, kjer je bilo letalo ob zadnjem stiku s tlemi. Sprva so sicer poročali, da je bilo na krovu 116 ljudi, a so število v vojski popravili.

Iz pisarne vrhovnega poveljnika vojske Min Aung Hlainga so sporočili, da so okoli 13.35 (okoli devete ure po srednjeevropskem času) nenadoma izgubili stik z letalom, ki je bilo takrat 5.500 metrov nad Andamanskim morjem, približno 32 kilometrov zahodno od mesta Davej.

Predstavnik lokalnih oblasti in vir v vojaškem letalstvu sta potrdila, da so ostanke letala našli v morju. Iz pisarne vrhovnega poveljnika vojske so še sporočili, da je bilo na krovu 90 potnikov in 14 članov posadke.

Dele letala našli v morju

"Našli so dele poškodovanega letala približno 218 kilometrov daleč od mesta Davej," je dejal predstavnik turistične organizacije Naing Lin Zav v Mjeiku in dodal, da mornarica še vedno preiskuje morje. Pri iskalni akciji sodeluje tudi šest vojaških ladij in tri vojaška letala.

"Ne vemo, kaj se je zgodilo z letalom. Vreme ob vzletu je bilo normalno, vidljivost pa dobra," je dejal uslužbenec letališča v Mjeiku Kjav Kjav Htej.

Pri letalu gre za model kitajskega transportnega letala shaanxi Y-8, ki je do zdaj letel 809 ur. Mjanmarska vojska ga je kupila marca lani.

J. R.