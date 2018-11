V Mogadišu eksplodirali trije avtomobili bombe. Umrlo najmanj 26 civilistov.

Odgovornost prevzel Al Šabab

9. november 2018 ob 18:09,

zadnji poseg: 9. november 2018 ob 21:12

Mogadiš - MMC RTV SLO, STA

V somalijskem glavnem mestu Mogadiš so eksplodirali trije avtomobili bombe blizu hotela, priljubljenega med vladnimi predstavniki in somalijsko elito, pri čemer je umrlo najmanj 26 civilistov in šest teroristov.

V napadu, za katerega je odgovornost prevzela islamistična militantna skupina Al Šabab, je bilo še najmanj 15 ljudi ranjenih.

Pripadniki Al Šababa so razstrelili dva avtomobila bombi pred hotelom Sahafi, kjer pogosto bivajo vladni predstavniki in drugi pripadniki elite v državi, je povedal policist Ali Hasan Kulmije za nemško tiskovno agencijo DPA.

V eksploziji avtomobilov, polnih z razstrelivom, sta bila ubita tudi dva napadalca, ki sta ju vozila. Štiri teroriste, ki so hoteli vdreti v hotel, so ubili hotelski varnostniki. Tretji avtomobil bomba brez voznika je pozneje eksplodiral v bližnjem parku.

V silovitih eksplozijah so bile poškodovane bližnje stavbe, med njimi hotel Hayat in sedež policije.

Prometno križišče, kjer so odjeknile eksplozije, je tudi blizu močno varovanega letališča Mogadiša.

Družinska tragedija

BBC poroča, da je v napadu umrl tudi lastnik hotela, ugledni poslovnež Abdifatah Abdirašid, ki je vodenje hotela prevzel od svojega očeta Abdirašida Mohameda, ki je umrl pred tremi leti v podobnem napadu.

AL Šabab je sporočil, da so bili tarče napada vladni uslužbenci v hotelu. Hotel Sahafi (novinar arab.) je bil v času somalijske državljanske vojne v devetdesetih letih edini kraj, kjer so bili tuji novinarji varni, še poroča BBC.

Redni napadi Al Šababa

Al Šabab je z Al Kaido povezana skrajna islamistična milica, ki v Mogadišu redno izvaja samomorilske in druge napade na civiliste ter vladne in vojaške cilje.

Skupina, ki si od leta 2007 prizadeva za strmoglavljenje somalijske mednarodno priznane vlade, je oktobra lani v Mogadišu izvedla najbolj smrtonosen napad, v katerem je bilo ubitih 500 ljudi.

Al Šebab želi v Somaliji vzpostaviti talibanom podoben režim. Napade izvaja tudi v Keniji in Ugandi, državah, ki imata vojake v okviru sil Afriške unije v Somaliji, ki štejejo 22.000 vojakov. Čeprav so milico avgusta 2011 pregnali iz glavnega mesta, še vedno nadzira območja na podeželju, navaja francoska tiskovna AFP.

B. V.