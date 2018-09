V Moldaviji protesti zaradi izgona sedmih turških učiteljev

Fethullah Gülen je po svetu ustanovil mrežo šol

7. september 2018 ob 19:44

Kišinjov - MMC RTV SLO

V Moldaviji so aretirali in nato izgnali sedem turških učiteljev. Turški mediji poročajo, da je bila v dejanje neposredno vpletena turška obveščevalna agencija MIT.

Sedem učiteljev je učilo v moldavski šoli Liceul Orizont, ki naj bi bila povezana s turškim oporečnikom Fethullahom Gülenom, ki ga turški predsednik Recep Tayyip Erdogan obtožuje, da je leta 2016 stal za spodletelim državnim udarom. Gülen živi v samovoljnem izgonu v ZDA. Erdogan je po poskusu udara sprožil pravo gonjo proti Gülenovim podpornikom, ob tem pa je bilo aretiranih ali odpuščenih več kot 100.000 javnih uslužbencev. Tudi vlade drugih držav je pozval, naj Ankari izročijo osumljence.

"Kršenje mednarodnih obveznosti"

Zaradi izgona učiteljev je vodstvo šole Liceul Orizont protestiralo, prav tako človekoljubna organizacija Amnesty International (AI), poroča BBC. Direktorica AI-ja Marie Struthers je dejala: "Globoko smo zaskrbljeni glede usode sedmih turških državljanov. Moldavske oblasti bi jim morale zagotoviti zaščito pred prisilno vrnitvijo v Turčijo, a so ravnale ravno nasprotno in jih izgnale." Pri AI-ju so dodali, da so učitelji v Moldaviji zaprosili za azil, saj so trdili, da jim v domovini grozi kazenski pregon. "Prisilni izgon prosilcev za azil pomeni grobo kršenje mednarodnih obveznosti, ki jih Moldavija mora spoštovati," je dodala.

Učitelje naj bi zdaj v Turčiji čakalo sojenje. Moldavska obveščevalna agencija SIS je sporočila, da je "sodelovala s posebnimi enotami drugih držav v operaciji izgona tujih državljanov, za katere se sumi, da imajo povezave z islamistično skupino".

Marca se je za podobno potezo odločilo Kosovo, ki je izgnalo šest turških učiteljev, ki so se zatekli na turški kolidž v Prištini.

Gülen, ki po svetu financira več šol, je bil pred leti Erdoganov zaveznik. Ves čas zanika kakršno koli vpletenost v poskus puča, v katerem je umrlo več kot 250 ljudi.

A. P. J.