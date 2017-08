V Moskvi aretirali domnevne člane IS-ja, ki so načrtovali več napadov

Našli enake eksplozive kot pri napadih po Evropi

14. avgust 2017 ob 16:11

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruska obveščevalna služba FSB je aretirala štiri domnevne člane skrajne sunitske skupine Islamska država (IS), ki so načrtovali napade na kraje na območju Moskve.

Aretirani so pripravljali napade na kraje, kot so sredstva javnega prevoza in nakupovalna središča na območju Moskve. Napade naj bi izvedli z močnimi eksplozivnimi sredstvi in samomorilski napadalci, je sporočila FSB.

Med prijetimi so vodja celice, strokovnjak za izdelavo bomb in dva samomorilska napadalca. Po poročanju ameriškega Newsweeka naj bi šlo za enega Rusa in tri državljane nekdanjih sovjetskih republik v srednji Aziji.

Analiza eksplozivnih materialov, zaseženih v bivališčih prijetih na obrobju Moskve, je pokazala, da naj bi šlo za peroksidne eksplozive, znane tudi kot "hudičeva mati". Tovrstne eksplozive naj bi skrajneži uporabili v napadih v Manchestru letos, v Parizu leta 2015 in v Bruslju leta 2016, poroča RT.

Poleg sestavin za izdelavo eksplozivnih teles so našli tudi več granat in strelnega orožja, je FSB zapisal v poročilu. Istočasno je obveščevalna služba odkrila in onesposobila tudi laboratorij za izdelavo eksploziva, še poroča RT.

Več aretacij po napadu v Sankt Peterburgu

Ruske oblasti so sicer po aprilskem napadu na podzemno železnico v Sankt Peterburgu, v katerem je umrlo 16 ljudi, aretirale več domnevnih teroristov. Konec julija so tako prijeli sedem državljanov srednjeazijskih držav, ki naj bi načrtovali napade v Sankt Peterburgu. Preprečili so tudi več načrtovanih napadov.

Rusija sicer v boju proti militantom IS-ja v Siriji sodeluje z vlado Bašarja Al Asada in je s svojimi zračnimi silami igrala pomembno vlogo pri osvobajanja Damaska iz rok skrajnežev.

