V Mumbaju se je zrušilo stanovanjsko poslopje. Najmanj 21 mrtvih.

Hiša naj bi bila stara več kot 100 let

31. avgust 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 16:18

Mumbaj - MMC RTV SLO, STA

V indijskem finančnem središču Mumbaja se je zrušilo stanovanjsko poslopje. Umrlo je najmanj 21 ljudi, reševalci pa iščejo preživele.

Štirinadstropna stavba, ki naj bi bila stara več kot 100 let, se je zrušila okoli 8.40 po krajevnem času v gosto poseljenem območju Bhendi Bazaar. Umrlo je najmanj 21 ljudi. Izpod ruševin so potegnili še 13 preživelih, ki so poškodovani. Vse so morali prepeljati v bolnišnice. Poškodovalo se je tudi šest gasilcev.

Koliko ljudi je še ujetih pod ruševinami šestnadstropne stavbe, ni znano. Pri reševanju 200 gasilcem in policistom pomagajo tudi obupani svojci pokopanih, ki med reševanjem prejemajo telefonske klice ujetih ljudi, poroča Reuters. Zaradi ozkih uličic v okolici na območje ne morejo pripeljati bagrov.

Stavbo so mestne oblasti že leta 2011 razglasile za neprimerno za bivanje. Vlada zvezne države Maharaštra je dala ukaz za uničenje zgradbe maja 2016, vendar družine stavbe niso želele zapustiti, je povedala zvezna premierka Devendra Fadnavis. V pritličju stavbe se je nahajalo skladišče trgovine s slaščicami, v drugem pa je bil vrtec, a na srečo v času zrušitve otrok še ni bilo v stavbi.

Zrušenja stavb v Indiji so sicer pogosta, še posebej v času monsunov od januarja do septembra zaradi močnega deževja. Iz Mumbaja so v torek poročali o še posebej obilnih padavinah, ki so povzročile poplave tako v mestu kot tudi sosednji regiji Thane. Poplave so v zadnjih dneh zahtevale 14 življenj.

V zadnjih letih je zaradi zrušenja stavb zaradi slabe gradnje in materialov ali starosti umrlo več ljudi. Julija je v zrušenju poslopja v Mumbaju umrlo 17 ljudi, v eni najhujših tovrstnih nesreč pa je leta 2013 umrlo 60 ljudi, še poroča AFP.

B. V., J. R.