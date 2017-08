Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stavba, ki se je porušila, naj bi bila stara več kot 100 let. Takšne nesreče v Indiji niso neobičajne. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Poplave zaradi monsunskega deževja sprožile evakuacije v Mumbaju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Mumbaju se je zrušilo stanovanjsko poslopje. Najmanj sedem mrtvih.

Hiša naj bi bila stara več kot 100 let

31. avgust 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 10:53

Mumbai - MMC RTV SLO, STA

V indijskem finančnem središču Mumbaja se je zrušilo stanovanjsko poslopje. Umrlo je najmanj sedem ljudi, reševalci pa iščejo preživele.

Štirinadstropna stavba, ki naj bi bila stara več kot 100 let, se je zrušila okoli 8.40 po krajevnem času v gosto poseljenem območju Bhendi Bazaar. Umrlo je najmanj sedem ljudi, skupina 43 reševalcev pa skuša rešiti preživele, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izpod ruševin so potegnili še 14 preživelih, ki so poškodovani. Vse so morali prepeljati v bolnišnice.

Koliko ljudi je še ujetih, ni znano, je sporočila lokalna policija. Sprva so poročali, da je bilo pod ruševinami vse skupaj ujetih 40 ljudi, pozneje pa je televizija NDTV poročala, da je bilo ob zrušenju v stavbi med 20 in 25 ljudi.

Zrušenja stavb v Indiji so sicer pogosta, še posebej v času monsunov od januarja do septembra zaradi močnega deževja. Iz Mumbaja so v torek poročali o še posebej obilnih padavinah, ki so povzročile poplave tako v mestu kot tudi sosednji regiji Thane.

V zadnjih letih je zaradi zrušenja stavb zaradi slabe gradnje in materialov ali starosti umrlo več ljudi. Julija je v zrušenju poslopja v Mumbaju umrlo 17 ljudi, v eni najhujših tovrstnih nesreč pa je leta 2013 umrlo 60 ljudi, še poroča AFP.

B. V.