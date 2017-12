V muslimanskih državah vre zaradi Trumpove poteze

V Libanonu nasilje na protiameriških protestih

10. december 2017 ob 15:42,

zadnji poseg: 10. december 2017 ob 18:37

Bejrut - MMC RTV SLO, STA

Po muslimanskih državah se vrstijo protesti zaradi odločitve Donalda Trumpa, da prizna Jeruzalem za izraelsko prestolnico. Trumpovo potezo je ponovno ostro obsodil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan je označil Izrael za teroristično državo, ki ubija otroke. Ob tem je obljubil, da se bo z vsemi sredstvi boril proti ameriškemu priznanju Jeruzalema kot izraelske prestolnice.

"Palestina je nedolžna žrtev. Kar se tiče Izraela, to je teroristična država, da, teroristična!" je dejal Erdogan v govoru v mestu Sivas v osrednjem delu države. "Ne bomo prepustili Jeruzalema na milost državi, ki ubija otroke."

Erdogan je že pred tem izjavil, da je status Jeruzalema rdeča črta za muslimane, Trumpovo odločitev pa označil za nično. Hkrati je kot predsedujoči Organizacije za islamsko sodelovanje za sredo sklical vrh te povezave. "Pokazali bomo, da izvajanje tega ukrepa ne bo tako preprosto," je še zagotovil Erdogan.

Protesti od Libanona do Maroka

Medtem v muslimanskih državah vse bolj vre. Najbolj burno je bilo danes v Libanonu, kjer so tamkajšnje varnostne sile posredovale s solzivcem in vodnim topom proti protestnikom, ki so se podali proti ameriškemu veleposlaništvu v Bejrutu. Varnostne sile so blokirale vse ceste, ki vodijo do veleposlaništva v severnem delu libanonske prestolnice, da bi protestnikom preprečile dostop do diplomatskega predstavništva.

Varnostne sile so približno kilometer pred veleposlaništvom postavile bodečo žico, proti protestnikom, ki so jo poskušali preplezati, pa so uporabili solzivec. Protestniki so odgovorili z obmetavanjem s kamenjem in zažiganjem smetnjakov. Nekateri protestniki so sežigali Trumpove fotografije, drugi pa so vihteli palestinske zastave in vzklikali protiameriška gesla.

Po navedbah prič so se protesta udeležili predvsem Palestinci in pripadniki libanonskih levičarskih skupin. Več ljudi je imelo težave z dihanjem zaradi vdihavanja solzivca.

V Libanonu živi okoli 400.000 palestinskih beguncev, ki bivajo v 12 taboriščih, posejanih po vsej državi. Libanon sicer ne priznava sosednjega Izraela.

Maroški kralj "zaskrbljen"

V Rabatu se je na protestu proti Trumpovi odločitvi zbralo več 10.000 protestnikov. Množica, opremljena s palestinskimi zastavami, se je podala od trga Bab el Had po glavni mestni aveniji do maroškega parlamenta. "Jeruzalem, prestolnica Palestine!" je pisalo na transparentih, ki so jih nosili protestniki. Pisano množico so sestavljali družine z otroki, privrženci islamističnih gibanj, sindikalisti in aktivisti.

Maroški kralj Mohamed VI. je kot predsedujoči odboru al Kuds Organizacije za islamsko sodelovanje izrazil globoko zaskrbljenost ob Trumpovi sporni potezi.

Pred ameriškim veleposlaništvom v Džakarti pa se je zbralo več tisoč protestnikov. Protestniki, večinoma odeti v bela oblačila, so mahali s palestinskimi zastavami in vzklikali, da je Alah velik. "Zahtevamo pravico za Palestince, ki jim Jeruzalem pripada," je povedal predsednik konservativne islamske stranke PKS Sohibul Iman.

Indonezija, ki z Izraelom nima diplomatskih odnosov, je zvesta podpornica neodvisnosti Palestine. Indonezijski predsednik Joko Widodo je ostro obsodil potezo ZDA, ki naj bi ogrožala svetovni mir.

K. S.