Nagasaki 72 let pozneje: pozivi k prepovedi jedrskega orožja

Za posledicami umrlo okoli 70.000 ljudi

9. avgust 2017 ob 09:42

V Nagasakiju in drugod na Japonskem so se s slovesnostjo spomnili žrtev jedrske bombe, ki so jo pred 72 leti na mesto odvrgle ZDA. Takoj je umrlo 40.000 ljudi, za posledicami različnih bolezni, ki jih je povzročilo sevanje, pa še 70.000.

Več tisoč udeležencev se je ob 23.02 po krajevnem času (ob 4.02 po srednjeevropskem času), ko so ZDA odvrgle bombo Fat man (Debelinko) s plutonijevo sredico, z minuto molka spomnilo žrtev druge in (do zdaj) zadnje uporabe jedrskega orožja v vojni. Slovesnosti so se udeležili tudi japonski premier Šinzo Abe, župan Nagasakija Tomihisa Taue in vse redkejši ljudje, ki so preživeli napad.

"Niti v pogajanjih niste sodelovali"

Župan Nagasakija je ob tem vlado v Tokiu pozval, naj čim prej podpiše mednarodno pogodbo o prepovedi jedrskega orožja, ki jo je pretekli mesec podpisalo 122 držav članic Združenih narodov, med katerimi pa ni držav, ki imajo jedrsko orožje. "Sodelovali niste niti v pogajanjih," je v tradicionalnem nagovoru na slovesnosti župan okrcal japonsko vlado. "To je težko razumljivo za tiste, ki živijo na območjih, ki jih je prizadelo jedrsko bombardiranje. Japonsko vlado pozivam, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da bo čim prej sodelovala pri teh pogajanjih, in naj znova premisli o svoji obrambni politiki," je poudaril.

Te prve mednarodne pogodbe o jedrski razorožitvi po več kot 20 letih Japonska, tako kot ZDA, Velika Britanija in Francija, ni podpisala. ZDA, Velika Britanija in Francija so odločitev utemeljile s tem, da se dokument "ne ozira na realnost okolja mednarodne varnosti". Japonske oblasti pa so do sporazuma kritične, ker po njihovem mnenju poglablja delitve med državami z jedrskim orožjem in tistimi brez njega. Nobena izmed devetih držav, ki imajo jedrsko orožje, namreč ni sodelovala v pogajanjih ali glasovala o sporazumu.

Po jedrskih bombah kapitaluacija Japonske

Tri dni pred Nagasakijem, 6. avgusta leta 1945, so ZDA odvrgle prvo jedrsko bombo. S tlemi je zravnala mesto Hirošima, ki je od Nagasakija oddaljena 300 kilometrov. Zaradi posledic obeh bomb je po podatkih do decembra 1945 umrlo skupaj več kot 200.000 ljudi, zaradi poznejših vplivov radioaktivnega sevanja pa ljudje obolevajo in umirajo še danes.

Šest dni po napadu na Nagasaki, 15. avgusta 1945, je Japonska razglasila kapitulacijo, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Tihem oceanu.

