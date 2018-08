V napadih po trditvah oblasti ubit vodja IS-ja v Afganistanu

ISIS-K se spopada tako z vojsko kot tujimi silami

26. avgust 2018 ob 16:11

Džalalabad - MMC RTV SLO, Reuters

Afganistanske oblasti so sporočile, da je bil v letalskih napadih na skrivališča afganistanske veje t. i. Islamske države (IS) v provinci Nangarhar ubit njen vodja Abu Saad Erhabi.

V skupnih letalskih napadih afganistanskih in tujih sil v provinci Nangarhar je bilo ubitih še deset drugih borcev IS-ja, je sporočil Nacionalni varnostni direktorat v Kabulu. Med napadi na dve skrivališči so uničili tudi "velike količine" lahkega orožja in streliva.

Tiskovna agencija samooklicane Islamske države Amak v povezavi z dogodkom še ni izdala nobenega sporočila, prav tako napada ni komentirala misija t. i. neomajne podpore pod vodstvom Nata.

IS je prek svoje lokalne veje, znane tudi kot Islamska država Khorasan (ISIS-K), utrdil svojo navzočnost v provinci Nangarhar na vzhodu države ob meji s Pakistanom in postal ena najbolj nevarnih oboroženih skupin v državi, kjer se oblasti s podporo tujih sil za prevlado bojujejo predvsem s talibani – ISIS-K pa se spopada z obojimi.

Po navedbah guvernerja province Nangarhar je bil Ergabi četrti ubit voditelj IS-ja v Afganistanu od julija 2017. Nekdanji voditelj Abu Sajed in njegovi predhodniki so bili ubiti v skupnih ameriško-afganistanskih vojaških operacijah.

Po ocenah v Afganistanu 2.000 IS-jevcev

Po poročanju Reutersa je težko ugotoviti natančno število pripadnikov IS-ja v Afganistanu, saj pogosto zamenjujejo zaveznike. Ameriška vojska ocenjuje, da jih je na območju okoli 2.000. Več kot 150 pripadnikov skrajne skupine se je v tem mesecu v severozahodni provinci Javzjan, kjer se skrajneži bojujejo za nadzor nad tihotapskimi potmi v sosednji Turkmenistan, predalo državnim varnostnim silam.

J. R.