V napadu na severu Sinaja umrlo osem policistov

Odgovornosti ni prevzel še nihče

9. januar 2017 ob 09:49

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters

V napadu na varnostni točki v Al Arišu na severu Sinaja je po zadnjih podatkih umrlo osem policistov, ranjenih je 13 ljudi, med njimi štirje civilisti.

Najprej je eksplodiral avto bomba, in sicer pred dnevi ukradeno vozilo mestne službe za čiščenje ulic, potem pa so napadalci začeli še streljati in metati granate na varnostno točko. Policija je kasneje našla truplo enega od napadalcev, voznika avtomobila bombe.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

Sinaj v zadnjih letih kraj številnih napadov

Potem ko je vojska julija 2013 odstavila islamističnega predsednika Mohameda Mursija, se je število islamističnih upornikov na Sinajskem polotoku močno povečalo. Oborožene skupine so leta 2014 izrekle zvestobo Islamski državi in za območje priznavajo ime Sinajska provinca. Pripisujejo jim odgovornost za smrt več sto egiptovskih vojakov in policistov, ki so bili tarče številnih napadov. Novembra lani je Islamska država prevzela odgovornost za napad na varnostni točki, v kateri je umrlo 15 ljudi.

K. T.