V napadu na svetišče v Pakistanu več kot 70 mrtvih, krvavo tudi v Bagdadu

Odgovornost prevzela t. i. Islamska država

16. februar 2017 ob 18:19

Sehvan Šarif - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Več kot 70 ljudi je umrlo v bombnem napadu na sufijsko svetišče v južnem Pakistanu, krvav napad pa je bil izveden tudi v Bagdadu, kjer je umrlo najmanj 48 ljudi. Za oba napada je odgovornost prevzela samooklicana Islamska država.

Po zadnjih podatkih je v napadu v Pakistanu umrlo najmanj 72 ljudi, več kot 150 ljudi pa je poškodovanih, je iz lokalne bolnišnice sporočil višji predstavnik policije Šabir Setar. Dodal je, da se bo število smrtnih žrtev morda še povečalo.

Reuters navaja predstavnika policije, ki je dejal, da je bombni napadalec vstopil v svetišče, v času, ko se je v njem nabirala množica ljudi. Predstavnik reševalnih služb so sporočili, je bilo v bolnišnici z osebnimi vozili odpeljanih več deset ranjenih. Ker je četrtek posebej pomemben dan za lokalne sufije, je bilo svetišče v času napada polno ljudi. Gre za enega najhujših napadov v Pakistanu v zadnjih letih.

Odgovornost za napad je že prevzel IS, poroča tiskovna agencija Amak, povezana s skupino. IS ima v Pakistanu majhno, a vse večjo prisotnost. Pakistanski premier Navaz Šarif je že obsodil bombni napad, ki ga je označil za napad na sufijsko versko manjšino. "Ne smemo dopustiti, da nas ti dogodki razdelijo ali prestrašijo. V tem boju za pakistansko identiteto in splošno človečnost moramo stati skupaj," je dejal premier.

Krvavo tudi v Bagdadu

IS je medtem prevzel odgovornost za napad v Bagdadu, kjer je bilo z avtomobilom bombo na trgu z rabljenimi avtomobili ubitih najmanj 48 ljudi. Ranjenih je bilo več kot 50 ljudi. Odgovornost je prevzel IS, ki je sporočil, da so bili tarča šiitski muslimani, poroča BBC.

Gre za že tretji tovrstni napad v zadnjih treh dneh v iraškem glavnem mestu in najbolj smrtonosen letos. V isti soseski je do podobnega napada prišlo že v torek, ko je eksplozija avtomobila bombe ubila najmanj štiri ljudi, v sredo pa je v soseski na severu Bagdada razneslo še en avtomobil bombo. Takrat je umrlo vsaj 11 ljudi, tudi za tisti napad pa je odgovornost prevzel IS.

J. R., B. V.