V nekdanji katoliški sirotišnici na Irskem odkrili množično grobnico otrok

Grozljiva statistika smrtnosti nezakonskih otrok

3. marec 2017 ob 20:38

Dublin - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V podzemnih prostorih nekdanje katoliške sirotišnice v Tuamu na zahodu Irske so odkrili množično grobnico z ostanki okoli 800 otrok, od novorojenčkov do treh let starih.

Preiskovalci, ki preiskujejo še nekatere druge lokacije, so v nekdanji sirotišnici Tuam odkrili ostanke vsaj 796 otrok. Po analizi ostankov preiskovalci domnevajo, da so nekatere otroke pod sirotišnico pokopali v 50. letih prejšnjega stoletja.

"To so zelo žalostne in vznemirljive novice. To ni bilo pričakovano, čeprav trditve o človeških ostankih na tem območju trajajo že več let," je povedala irska ministrica za otroke in mladino Katherine Zappone.

Na območju sirotišnice Tuam so med izkopavanjem odkrili podzemno strukturo iz 20 prostorov, ostanke otrok pa so našli v 17 prostorih.

Prve ostanke otrok so na območju nekdanje sirotišnice, ki so ga vodile katoliške redovnice med letoma 1925 in 1961, odkrili v 70. letih. Takrat preiskave uradno niso začeli. Leta 2015 so ustanovili posebno komisijo, potem, ko je lokalni zgodovinar leto prej odkril mrliške liste številnih otrok.

Preiskava tudi v drugih krajih

Komisija preiskuje domnevne zlorabe v 18 ustanovah na Irskem, ki so jih med letoma 1922 in 1998 vodile verske ustanove. Domnevajo, da je v teh ustanovah bivalo 35.000 neporočenih, nosečih žensk, med njimi tudi žrtve posilstev.

V preteklosti so na Irskem menili, da neporočene ženske in njihovi otroci mečejo slabo luč na podobo globoko verne katoliške države. Po drugi strani so predstavljali problem za nekatere očete, še posebej za duhovnike in vplivne ter poročene moške.

Glede na podatke iz vladnih arhivov iz 30., 40. in 50. let prejšnjega stoletja je bila smrtnost med "nezakonskimi" otroci kar petkrat višja kot pri poročenih starših. V povprečju je umrl eden od štirih nezakonskih otrok.

Ugled vplivne irske katoliške cerkve je v preteklih zamajal niz škandalov zaradi razkritij spolnih zlorab otrok, ki so jih zagrešili duhovniki.

G. V.