V Nemčiji dogovor glede združevanja družin beguncev

Pogajanja o koaliciji se nadaljujejo

30. januar 2018 ob 12:31

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Poslanske skupine vladajoče konservativne unije CDU/CSU in socialdemokratov (SPD) so dosegle dogovor o podaljšanju začasne ukinitve združevanja družin oseb s subsidiarno zaščito v Nemčiji, in sicer do 31. julija.

Kasneje bo združevanje omejeno na 1.000 ljudi mesečno. Kompromis naj bi pozitivno vplival na koalicijska pogajanja, saj je bila to ena izmed spornih točk.

Še vedno vladajoča velika koalicija je v času begunske krize leta 2016 sprejela zakon, s katerim so začasno prekinili program združevanja družin beguncev, in sicer za dve leti, kar se izteče marca letos. Stranke so se tako morale dogovoriti o morebitnem podaljšanju, tema pa je zaznamovala tudi potekajoča koalicijska pogajanja.

Do zadnjega trenutka so se vladajoče stranke prepirale glede morebitnega podaljšanja zakona, a vodji poslanskih skupin CDU-ju in SPD-ja, Volker Kauder in Andrea Nahles, sta zdaj le sklenila dogovor. O predlogu podaljšanja zakona bo moral odločati še nemški parlament, predvidoma se bo to zgodilo v četrtek.

Nova vlada v sredini marca?

Kompromis bo verjetno pozitivno vplival tudi na koalicijska pogajanja med koalicijo CDU/CSU in socialdemokrati. Že na uvodnih pogajanjih so se stranke dogovorile, da bodo omejile združevanje družin na 1.000 ljudi mesečno. Dodatno pa si socialdemokrati želijo na koalicijskih pogajanjih doseči tudi dogovor o razširitvi izjem, ki bi pot v Nemčijo omogočile še dodatnim družinskim članom.

CDU/CSU in SPD nameravajo do konca tega tedna končati koalicijska pogajanja. Če jim to ne bo uspelo, so si dali na voljo še dva dni manevrskega prostora. Po sklenjenih pogajanjih bodo o ponovnem oblikovanju velike koalicije odločali člani SPD-ja. Če bodo socialdemokrati dali zeleno luč, bi lahko nova nemška vlada zaprisegla v sredini marca, skoraj pol leta po parlamentarnih volitvah.

A. P. J.