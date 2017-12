Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! S snegom se spopadajo tudi v Veliki Britaniji. Foto: EPA Dodaj v

V Nemčiji sneg povzročil prometni kaos, pobelilo tudi Hrvaško

Prometne nesreče in nevšečnosti

9. december 2017 ob 15:39

Dortmund,Zagreb - MMC RTV SLO, STA

V Nemčiji so snežne nevihte in ledeni dež že v petek zvečer povzročili prometni kaos na cestah v večjem delu države. V prometnih nesrečah je bilo ranjenih več ljudi.

Sneg je pobelil tudi večji del celinske Hrvaške, največ snega je padlo v gorskih območjih.

V mestu Dortmund na zahodu Nemčije so v petek zvečer poročali o 33 prometnih nesrečah v povezavi z vremenom. Ranjena je bila ena oseba. Na okoliških avtocestah so vozila zaradi poledenelih cest drsela z vozišč in blokirala promet.



Trčenje v Nemčiji

V bližnjem mestu Hamm so 47-letnika odpeljali v bolnišnico, potem ko se je z avtomobilom zaletel v drevo. Več prometnih nesreč je bilo tudi v jugozahodni deželi Baden-Württemberg.

Na zasneženi cesti v mestu Ettlingen sta čelno trčila reševalno vozilo in avtomobil. Pri tem je bilo ranjenih več ljudi. Sneženje z ledenim dežjem je napovedano za ves konec tedna, alpski predeli pa naj bi dobili do 20 centimetrov snega.

Pod snežno odejo se je danes zbudil tudi celinski del Hrvaške od Varaždina do Slavonije. V Varaždinu je padlo 14 centimetrov snega, v Zagrebu trije, v Hrvaški Kostajnici 13. Proti večeru naj bi padavine povsod prenehale. Na severnem in v delu južnega Jadrana piha močna burja.

K. S.