Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Otroci na avtobusu so bili namenjeni v šolo (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

V Nemčiji šolski avtobus trčil v stavbo; ranjenih 47 ljudi

Avtobus je bil na poti v šolo

16. januar 2018 ob 10:43

Mannheim - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V nesreči šolskega avtobusa, ki je trčil v trgovino v kraju Eberbach v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, je poškodovanih 47 ljudi, med njimi je tudi veliko otrok.

Kot je sporočila policija v Eberbachu, je pet poškodovanih v kritičnem stanju, voznik avtobusa pa jo je odnesel z lažjimi poškodbami.

Na prizorišče nesreče so prileteli trije reševalni helikopterji. Avtobus, ki je prevažal otroke iz okoliških vasi v šolo v Eberbachu, je iz za zdaj še neznanega vzroka zapeljal s cestišča in zadel več avtomobilov, nato pa čelno trčil v steno stavbe.

Oblasti so v bližini nesreče v Eberbachu na jugozahodu Nemčije postavile zbirališče za starše otrok, udeleženih v nesreči, in tiste, ki so jo odnesli brez poškodb.

A. P. J.