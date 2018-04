V Nemčiji za azil zaprosilo več kot 1.000 turških diplomatov in javnih uslužbencev

Ankara izvaja čistke po poskusu udara

1. april 2018 ob 14:56

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Od poskusa državnega udara v Turčiji leta 2016 je za azil v Nemčiji zaprosilo več kot 1.000 turških diplomatov, javnih uslužbencev in članov njihovih družin. Nemčija vse več prosilcem za azil iz Turčije ta status tudi odobri.

Do 7. marca je po podatkih Zveznega urada za migracije in begunce v Nemčiji za azil zaprosilo 288 Turkov z diplomatskim potnim listom in 772 tistih z uradniškim dokumentom.

Turške oblasti so le nekaj dni po poskusu udara razglasile izredne razmere, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je napovedal ukrepe proti političnim nasprotnikom in tistim, ki naj bi sodelovali pri poskusu strmoglavljanja oblasti.

Od takrat je bilo zaradi domnevnega sodelovanja v poskusu udara aretiranih okoli 50.000 ljudi, 150.000 javnih uslužbencev pa je izgubilo službe.

Letos za azil zaprosilo več kot 1.400 turških državljanov

Letos je sicer za azil v Nemčiji zaprosilo že več kot 1.400 turških državljanov. Lani je v tej državi zatočišče iskalo 8.500 ljudi iz Turčije, več kot četrtini pa je Nemčija azil odobrila.

V letu 2016 je v Nemčiji za azil zaprosilo 5.700 ljudi iz Turčije, od katerih je Berlin status odobril le osmim odstotkom. Letos je stopnja odobritve pri okoli 42 odstotkih.

B. V.