V nesreči avtobusa na Bavarskem umrlo 18 ljudi

Sprva so veliko potnikov pogrešali

3. julij 2017 ob 11:07,

zadnji poseg: 3. julij 2017 ob 13:10

Münchberg - MMC RTV SLO/STA

V nemški zvezni deželi Bavarski je v jutranjih urah avtobus trčil v tovornjak in zagorel. Umrlo je 18 ljudi, 30 pa jih je bilo poškodovanih, več med njimi huje.

V avtobusu, v katerem so bili upokojenci iz nemške zvezne dežele Saške, je bilo skupno 48 ljudi, 46 potnikov in dva voznika. Med ranjenimi je več ljudi huje poškodovanih.

Trčenje se je zgodilo na avtocesti A9 v bližini mesta Münchberg okoli 7. ure. Po trčenju je avtobus zajel požar, ki je vozilo popolnoma uničil.

Promet so ustavili na obeh straneh avtoceste, območje, na katerem so reševalne vozila in gasilci, pa preletavajo helikopterji. Zaradi nesreče so na avtocesti že nastali daljši zastoji.

Nemški minister za promet Alexander Dobrindt in bavarski notranji minister Joachim Hermann sta že na poti na kraj nesreče. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in kanclerka Angela Merkel sta zaradi nesreče izrazila pretresenost in sorodnikom žrtev in poškodovanih izrekla sožalje.

B. V.