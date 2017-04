V nesreči avtobusa v Južni Afriki umrlo 19 otrok in voznik

Nekaj otrok je poškodovanih

21. april 2017 ob 16:28,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 16:59

Pretoria - MMC RTV SLO/Reuters

V trčenju tovornjaka in šolskega minibusa v južnoafriški provinci Mpumalanga je umrlo 19 otrok in voznik minibusa, nekaj otrok je ranjenih.

Nesreča se je zgodila med mestoma Verena in Bronkhorstpruit, severovzhodno od ene treh južnoafriških prestolnic Pretorie. Minibus se je med prevozom otrok zaletel v tovornjak, pri čemer je prišlo do silovite eksplozije in požara, so sporočile reševalne službe. Tiskovni predstavnik ER24, južnoafriške državne mreže za zdravstveno oskrbo, Russel Meiring je potrdil 20 smrtnih žrtev in dodal, da je nekaj otrok poškodovanih.

Minibus je šolarje prevažal iz šole proti domu, ko se je zaletel v tovornjak in začel goreti, je povedal tiskovni predstavnik policije Mpumalange Gerald Sedibe. Dodal je, da je v nesreči umrl voznik avtobusa, medtem ko je voznik tovornjaka trčenje preživel. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.

Med letošnjim velikonočnim koncem tedna so v Južna Afriki našteli 235 smrtnih žrtev v prometnih nesrečah.

J. R.