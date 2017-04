V nesreči avtobusa v Južni Afriki umrlo najmanj 17 otrok

Na avtobusu je bilo okoli 20 otrok

21. april 2017 ob 16:28

Pretoria - MMC RTV SLO/Reuters

Najmanj 17 šolarjev je umrlo po trčenju tovornjaka in minibusa z okoli 20 potniki v južnoafriški provinci Mpumalanga, severno od ene izmed treh južnoafriških prestolnic Pretorie.

Minibus se je med prevozom otrok zaletel v tovornjak, pri čemer je prišlo do silovite eksplozije in požara, so sporočile reševalne službe v regiji. Smrtnih žrtev je zaenkrat 17, je potrdil tiskovni predstavnik ER24, južnoafriške državne mreže za zdravstveno oskrbo, Russel Meiring in dodal, da je bilo v času nesreče na avtobusu okoli 20 otrok.

Vzrok nesreče zaenkrat še ni znan.

J. R.