V nesreči helikopterja v Carigradu umrlo pet ljudi

Nesreči morda botrovala megla

10. marec 2017 ob 11:58

Carigrad - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Le nekaj minut po vzletu je v Carigradu strmoglavil helikopter. Na helikopterju je bilo sedem ruskih in turških državljanov. V nesreči je umrlo pet ljudi.

Na helikopterju tipa Sikorsky S-76 v lasti turškega konglomerata Eczacibasi so bili štirje Rusi in trije Turki, med njimi dva pilota. Guverner Carigrada Vasip Sahin je za turške medije povedal, da je v nesreči umrlo pet ljudi.

Helikopter je nekaj minut po vzletu z letališča Atatürk trčil v televizijski stolp in strmoglavil na avtocesto v carigrajskem predmestju Buyukcekmece. Ob strmoglavljenju je razpadel na več delov, eden od delov je zagorel. Vzrok nesreče za zdaj ni znan, turški mediji ugibajo, da ji je morda botrovala megla.

Iz družbe Eczacibasi so sporočili, da so se s helikopterjem peljali eden od vodilnih predstavnikov podjetja in štirje ruski potniki.

G. V.