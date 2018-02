Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 49 glasov Ocenite to novico! V temi si pri preiskavi kraja nesreče pomagajo s posebno osvetlitvijo. Foto: EPA VIDEO Reševalne ekipe našle eno... Sorodne novice Strmoglavljen ruski helikopter našli pred Svalbardskim otočjem Dodaj v

V nesreči letala umrlo vseh 71 ljudi na krovu, preiskovalci našli črno skrinjico

Letalo izginilo z radarjev kmalu po vzletu iz Moskve

11. februar 2018 ob 13:51,

zadnji poseg: 11. februar 2018 ob 19:32

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

V nesreči potniškega letala tipa Antonov An-148 družbe Saratov Airlines v bližini Moskve je umrlo vseh 71 ljudi na krovu, 65 potnikov in šest članov posadke, je sporočil ruski prometni tožilec.



Rusko ministrstvo za izredne dogodke je sporočilo, da so preiskovalci na kraju nesreče našli eno izmed dveh črnih skrinjic in dve trupli, poroča RT. Območje sta zavarovali policija in nacionalna garda, ki nadaljujeta preiskavo.

Pilot letala naj bi pred nesrečo kontrolorjem poletov sporočil, da ima tehnične težave ter naj bi načrtoval zasilni pristanek na letališču v mestu Žukovski, naj bi ruskemu mediju Gazeta.ru zaupal vir blizu preiskave.

Reševalne ekipe so predtem našle dele letala, razpršene po veliki površini polmera enega kilometra. Delo jim otežuje velika količina snega in slaba vidljivost. Pri preiskavi sodelujejo tudi helikopterji, saj so ceste slabo prevozne.

Letalo je bilo z moskovskega letališča Domodedovo namenjeno proti 1.500 kilometrov oddaljenemu mestu Orsk. Nekaj minut po vzletu je izginilo z radarskih zaslonov na letališču.

Na kraj nesreče se je odpravil ruski minister za promet Maksim Sokolov. Po podatkih ministrstva bi bile lahko vzrok za nesrečo slabe vremenske razmere, preiskujejo tudi možnost človeške napake. V času nesreče so se temperature gibale okoli petih stopinj Celzija, občasno je snežilo.

Predsednik Putin izrekel sožalje

Predsenik države Vladimir Putin je izrazil sožalje svojcem žrtev in naročil oblikovanje posebne preiskovalne komisije. Preiskovalci so sporočili, da so sprožili kriminalno preiskavo in preiskujejo vse možnosti.

Letalo je bilo proizvedeno leta 2010, družba Saratovske avialinije (Saratov Airlines) pa ga je uporabljala vse od leta 2016. Tiskovna predstavnica družbe Jelena Voronova je sporočila, da ni bilo pomislekov o tehnični brezhibnosti letala.

J. R.