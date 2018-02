V nesreči letala v Iranu umrlo vseh 66 ljudi na krovu

Ni jasno, kaj se je zgodilo

18. februar 2018 ob 09:09

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 10:42

Teheran - MMC RTV SLO, STA

V goratem predelu osrednjega Irana je strmoglavilo potniško letalo s 66 ljudmi na krovu, nesreče po trditvah letalske družbe ni preživel nihče. Območje zaradi slabega vremena za zdaj ni dostopno.

Letalo letalske družbe Aseman Airlines na poletu med Teheranom in Jasudžom je padlo blizu mesta Semirom v pokrajini Isfahan, poroča BBC, ki navaja poročila, da so bili na krovu 60 potnikov, dva varnostnika, pilot, kopilot in še dva člana posadke. Tiskovni predstavnik letalske družbe je sporočil, da so umrli vsi ljudje na krovu. Letalo naj bi z radarjev izginilo kako uro po vzletu s teheranskega letališča Mehrabad in naj bi trčilo v goro Dena ter nato strmoglavilo.

Iskanje otežuje slabo vreme. Območje po cesti ni dostopno, helikopter pa zaradi slabega vremena ne more pristati. Uradne potrditve o žrtvah zato še ni. Prizorišče skušajo tako reševalci doseči tudi po kopnem. Vpoklicane so vse reševalne službe, svoje ljudi pa je vpoklical tudi Rdeči polmesec.

Strmoglavilo je letalo ATR-72, ki leti na krajših razdaljah, praviloma manj kot 1.500 kilometrov. Model je bil predstavljen konec osemdesetih let, v Iranu pa je novost. Kot poroča rt.com, je država leta 2016 podpisala pogodbo za nakup 20 tovrstnih letal.

Prevoznik Aseman Airlines je na črnem seznamu EU-ja, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Specializiran naj bi bil predvsem za notranje lete do odročnejših iranskih letališč, ima pa tudi nekaj mednarodnih letov. Avgusta 2014 je v strmoglavljenju letala v Iranu umrlo 37 ljudi, januarja 2011 77, maja 2010 pa kar 168, še poroča DPA.

Letalske nesreče v Iranu so sicer precej pogoste, zanje pa je velikokrat krivo slabo tehnično stanje dotrajanih letal. Razlog za to so tudi sankcije, ki so Iranu preprečevale nakup novih letal in rezervnih delov.

B. V.