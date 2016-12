Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V dveh mesecih sta se na jezeru Albert zgodili dve nesreči, v katerih je utonilo več deset ljudi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V nesreči na ugandskem jezeru umrli člani nogometne ekipe in navijači

Po porušenju ravnotežja se je čoln prevrnil

26. december 2016 ob 17:04

Kampala - MMC RTV SLO/STA

Veselje članov krajevnega nogometnega kluba in njihovih navijačev na jezeru Albert na zahodu Ugande se je sprevrglo v tragedijo, ko se je prevrnil prenatrpani čoln. Umrlo je najmanj 30 ljudi.

Na čolnu je bilo okoli 45 igralcev in navijačev, ki so bili na poti na prijateljsko nogometno tekmo v Hoimo. Po besedah policijskega komandirja Johna Rutagire je bila večina potnikov v času vkrcanja vinjenih. V nekem trenutku je prišlo do neravnotežja na čolnu, potem ko je se je na eni strani nagnetlo preveč potnikov, zaradi česar se je čoln prevrnil. Doslej so našli 9 trupel.

"Voda je bila mirna, problem pa se je pojavil, ko so se med praznovanjem člani ekipe in navijači zbrali na eni strani čolna, zato se je začel zibati. Nato se je prevrnil in 30 ljudi se je utopilo," je še pojasnil Rutagira. 15 ljudi so rešili policisti in ribiči, je še pojasnil.

Nesreče na jezerih v Ugandi so precej pogoste. Novembra je v istem jezeru utonilo 10 ljudi, v petek pa je v podobnih okoliščinah na jezeru Victoria utonilo 20 ljudi. Glavni razlog za nesreče so običajno prenatrpanost čolnov, slabo stanje čolnov in preslabi varnostni ukrepi.

K. T.