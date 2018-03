V nesreči ruskega vojaškega letala v Siriji umrlo 39 ljudi

Padec naj bi povzročila tehnična napaka

6. marec 2018 ob 15:53,

zadnji poseg: 6. marec 2018 ob 18:37

Damask - MMC RTV SLO, Reuters

V Siriji se je med pristankom v zračnem oporišču Hmeimim ponesrečilo rusko vojaško transportno letalo An-26, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Umrlo je vseh 39 ljudi v letalu.

Na letalo ni nihče streljal, sporoča Moskva, prvotni podatki pa naj bi kazali, da je nesrečo morda povzročila tehnična napaka. Sprožena je bila preiskava, poroča BBC.



Rusko ministrstvo je sprva sporočilo, da je umrlo 26 potnikov in šest članov posadke, kasneje pa, da je bilo na letalu po zadnjih podatkih 33 potnikov in šest članov posadke. Vsi so bili pripadniki ruske vojske.

Oporišče Hmeimim stoji blizu sirskega obalnega mesta Latakia. Gre za glavno rusko zračno oporišče, od koder ruska letala napadajo sirske uporniške skupine v Siriji. V ruskih napadih naj bi bilo ubitih veliko civilistov, čeprav Moskva trdi, da ruske sile napadajo zgolj "teroristične" borce.

31. decembra lani so bila v napadu protivladnih upornikov na oporišče Hmeimim poškodovana ruska letala, ubita pa sta bila dva ruska vojaka. Februarja letos pa so sirski uporniki sestrelili rusko letalo in ubili pilota, ki se je iz letala izstrelil, poroča Reuters.

Po poročanju Reutersa je po uradnih podatkih pred torkovim strmoglavljenjem v Siriji umrlo 44 pripadnikov ruske vojske od začetka ruskih operacij v tej državi septembra 2015. Poleg tega je decembra 2016 na poti v Sirijo v Črno morje strmoglavilo letalo, ki je prevažalo ruski vojaški orkester, pri čemer je umrlo vseh 92 ljudi.

Putin je podpisal odlok, po katerem ruske oblasti niso dolžne razkriti vseh smrti pripadnikov vojske v Siriji, saj so označene za državno skrivnost.

B. V.