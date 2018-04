V nesreči šolskega avtobusa v Indiji umrlo 27 otrok

Na indijskih cestah letno umre 150.000 ljudi

9. april 2018 ob 18:28

Shimla - MMC RTV SLO

V indijski zvezni državi Himačal Pradeš na severu Indije je avtobus zgrmel 61 metrov globoko v sotesko, pri čemer je umrlo najmanj 30 ljudi, od tega 27 otrok, večinoma mlajših od deset let.

Nesreča se je zgodila kakšnih 325 kilometrov severno od prestolnice Šimle. "Avtobus je s ceste zgrmel 61 metrov globoko v globel, pri čemer je umrlo 27 šolarjev, dva učitelja in voznik," je dejal predstavnik tamkajšnje policije Santoš Patjal.

Na avtobusu naj bi bilo približno 40 potnikov. Še 12 so jih morali prepeljati v bolnišnico, večina je v kritičnem stanju, je poročal BBC.

Kaj je povzročilo nesrečo, policija še ni potrdila. So pa očividci za tamkajšnje medije povedali, da je voznik v ostrem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v sotesko.

Slabe indijske ceste in vozila

Indijske ceste so s 150.000 smrtnimi žrtvami letno med najnevarnejšimi na svetu. Med vzroki so slabe ceste, nepremišljena vožnja in slabo vzdrževanje vozil.

A. V.