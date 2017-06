V nesreči tovornjaka cisterne z nafto v Pakistanu najmanj 146 mrtvih

V regiji Vaziristan bomba ubila šest otrok

25. junij 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 25. junij 2017 ob 17:34

Bahavalpur - MMC RTV SLO/STA

V mestu Bahavalpur na vzhodu Pakistana se je prevrnil tovornjak cisterna z nafto in zagorel ter eksplodiral. Pri tem je umrlo najmanj 146 ljudi, ki naj bi poskušali zajeti nafto, ki je iztekala.

Razlog, da se je tovornjak prevrnil, je domnevno prehitra vožnja, nekateri očividci pa so navedli, da naj bi na vozilu počila guma. Cisterna je eksplodirala približno deset minut po tistem, ko se je vozilo prevrnilo. Pri tem je nastala ogromna ognjena krogla, ki je zajela ljudi, ki so zbirali gorivo, je dejal vodja regionalne policije Radža Rifat. Očividci pravijo, da je morda zagorelo zaradi ljudi, ki so v bližini kadili, poroča BBC, ki navaja pakistansko televizijo Geo TV. Cisterna je po navedbah policijskih virov prevažala 25.000 litrov goriva.

BBC navaja vire, ki pravijo, da so prišli iztekajočo nafto zajemati ljudje iz bližnjih obcestnih vasi, ki so celo klicali sorodnike iz drugih vasi. Prometna policija si je zaman prizadevala držati množico, v kateri so bile tudi ženske in otroci, stran od tovornjaka.

Smrtnih žrtev bo morda še več. Več kot sto poškodovanih, nekateri med njimi imajo hude opekline, so prepeljali v mestno bolnišnico. V požaru je zgorelo tudi najmanj šest avtomobilov in 12 motorjev. Premier Navaz Šarif bo zaradi nesreče skrajšal obisk v Londonu in se vrnil v domovino.

Na severozahodu države bomba ubila šest otrok

V vasi v regiji Vaziristan je po tem, ko so iz tal pobrali eksplozivno telo, za katero so mislili, da je igrača, umrlo šest otrok. Po besedah Muhameda Umerja, strica enega izmed dečkov, so štirje otroci umrli na kraju nesreče, eden med prevozom v bolnišnico, eden pa v bolnišnici.

B. V., J. R.