V neurjih po zahodni Evropi umrlo 12 ljudi, največ v Nemčiji

V neurjih, ki so v četrtek pustošila po zahodni Evropi, je umrlo najmanj 12 ljudi. Največ smrtnih žrtev, osem, so našteli v Nemčiji. Med njimi sta tudi dva gasilca.

Potem ko je bil v četrtek zaradi silovitega vetra v Nemčiji močno oviran železniški in letalski promet, so nemške železnice sporočile, da so prvi hitri vlaki že na poti, bo pa trajalo še nekaj časa, da se bo promet popolnoma normaliziral. To je odvisno predvsem od tega, kako hitro bodo očistili železniške tire, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V neurju, ki so ga poimenovali Friederike, je v Nemčiji umrlo osem ljudi, med njimi dva gasilca, ki sta bila na intervenciji, in dva voznika tovornjakov. Še en voznik je umrl, ko je izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovornjak. V zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija je 59-letnega moškega pod seboj pokopalo drevo. V zvezni deželi Saška-Anhalt je 65-letnik umrl, ko je padel s strehe, na 34-letnika pa je padlo drevo, poroča DPA.

Najmočnejši sunki vetra so dosegli 203 kilometre na uro, in sicer v gorovju Harz. Vremenoslovci so presodili, da je bil to najhujši vihar, ki je prizadel Nemčijo po letu 2007.

Združenje nemških zavarovalnic ocenjuje, da je neurje povzročilo za 500 milijonov evrov škode. To je sicer precej manj kot neurje Kyrill leta 2007, za katerim je ostalo za dve milijardi škode, navaja DPA.

Rdeči alarm na Nizozemskem

Na Nizozemskem so v četrtek zaradi neurja razglasili rdeči alarm za večji del države. Na jugu države so sunki vetra dosegli do 140 kilometrov na uro. Umrla sta dva človeka. V mestu Olst na vzhodu Nizozemske je moškega pod seboj pokopala veja, ki je padla z drevesa, drugi je umrl, ko se je na njegov avtomobil v bližini nemške meje podrlo drevo, je sporočila policija.

Zaradi močnega vetra so na amsterdamskem letališču Schipol za kratek čas ustavili ves promet. Odpovedanih je bilo 320 poletov. Na letališču so morali zapreti dva glavna vhoda, ker je veter odtrgal del strehe s terminala.

Po prvih ocenah združenja nizozemskih zavarovalnic je neurje povzročilo za 90 milijonov evrov škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Žrtvi tudi v Belgiji in Italiji

V Belgiji je umrla voznica avtomobila, na katerega je med vožnjo v gozdu 30 kilometrov jugovzhodno od Bruslja padlo drevo. V Antwerpnu pa so leteči predmeti poškodovali štiri ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Neurje je zajelo tudi več delov Italije, kjer je povzročilo gmotno škodo in zahtevalo smrtno žrtev. V mestu Crotone na jugu Italije je namreč umrl moški, ki je z bratom splezal na streho hiše, da bi preveril škodo zaradi neurja. Močan sunek vetra ga je odpihnil s strehe.

Ekstremne temperature v Avstraliji

Medtem v Avstraliji merijo ekstremne temperature, ki so po večini države presegle 40 stopinj Celzija. V Melbournu, kjer so temperature dosegle 42 stopinj Celzija, so reševalne službe od četrtka obravnavale že več kot 30 zastojev srca, ki so nastali kot posledica izjemno visokih temperatur. Več bolnikov je umrlo, je povedal vodja tamkajšnjih reševalcev Paul Holman, ki pa točnega števila žrtev ni navedel.

Policisti so iz pregretih avtomobilov rešili štiri otroke, med njimi 15-mesečnega dojenčka, ki so ga zaradi vročinskega udara prepeljali v bolnišnico. Polne roke dela so imeli tudi gasilci, ki so se medtem borili z desetimi požari, ki pa niso ogrožali naselij.

V zvezni državi Južna Avstralija so temperature presegle celo 46 stopinj Celzija. Bolnišnice so doslej obravnavale več kot 50 primerov bolezni, povezanih z vročino.

