V Nigeriji slabšanje varnostnih razmer - v napadu na vas 45 žrtev

Buhari se bo potegoval za nov mandat

7. maj 2018 ob 07:35

Abudža - MMC RTV SLO, Reuters

V napadu na vas Gwaska na severu Nigerije je umrlo najmanj 45 ljudi. Napad naj bi domnevno izvedli roparji in tatovi živine, razlog pa ni znan.

"V nedeljo smo prešteli 12 trupel, danes pa še 33," je dejal predstavnik krajevne policije Austin Iwar. Med žrtvami je tudi več otrok, mlajših od deset let, nekatera trupla so pohabljena. Napadalci so zažgali domove in nato streljali na domačine.

V bližini omenjene vasi, ki leži v pokrajini Kaduna, oblastem že več let delajo preglavice roparji, ki se skrivajo po gozdovih in kradejo domačinom živino, v zadnjem času pa so se očitno radikalizirali. Prejšnji mesec je bilo na tem območju v strelskem napadu ubitih 14 ljudi.

Varnostne razmere v Nigeriji se sicer v zadnjem času slabšajo, kljub temu da je trenutni predsednik Muhammadu Buhari na volitvah leta 2015 zmagal z obljubami, da bo v tem največjem afriškem gospodarstvu in najbolj poseljeni afriški državi zagotovil boljšo varnost. A z več območij po državi so nedavno poročali o tovrstnih pokolih.

Buhari se bo februarja leta 2019 potegoval za drugi mandat, njegovi nasprotniki pa opozarjajo na več nerešenih konfliktov, ki grozijo Nigerijcem - na severovzhodu delujeta islamski militantni skupini Boko Haram in Islamska država Zahodna Afrika, v notranjosti pa prihaja do sporov in spopadov med poljedelci in pastirji, v katerih je umrlo že več sto ljudi.

A. P. J.