V Nigeriji zasvojenost s sirupom proti kašlju dosegla razsežnost epidemije

Po razkritjih v BBC-jevem dokumentarcu prepoved prodaje sirupa

3. maj 2018 ob 20:57

Lagos - MMC RTV SLO

V Nigeriji so izvedli racijo v štirih farmacevtskih podjetjih, potem ko so britanski mediji razkrili, kako veliko vlogo v epidemiji zasvojenosti v tej afriški državi igra sirup proti kašlju, ki vsebuje tudi kodein.

Nigerija je ta teden uvedla prepoved izdelave in uvoza sirupa. Preiskava BBC-ja je pokazala, da mladi Nigerijci za omamljanje kupujejo sirup na črnem trgu, pri tem pa so odkrili, da sirup nezakonito prodaja rekordno število farmacevtskih uslužbencev. Cene sirupa na črnem trgu so od uvedbe prepovedi poskočile v nebo.

Oblasti ocenjujejo, da se v zgolj dveh zveznih državah, Kanu in Jigawi, na dan popije kar tri milijone stekleničk sirupa. Čezmerno uživanje kodeina lahko povzroči odpoved organov in shizofrenijo.

Policija je zdaj izvedla racijo v štirih podjetjih, ki so se pojavila v BBC-jevem dokumentarnem filmu Sladki, sladki kodein. Ob tem so sporočili, da bodo vse lažne, ponarejene ali podstandardne izdelke zasegli in uničili.

"Ta podjetja, ki so bila zasačena, imajo po naših podatkih v sirupih le omejeno količino kodeina, a iz tega, kar je bilo videti v dokumentarcu, kaže, da pri proizvodnji uporabljajo večjo količino od dovoljene. Tako da se lahko vprašamo, ali je bilo posredi tudi tihotapljenje?" se sprašuje profesor Mojisola Adeyeye, vodja nacionalne agencije za nadzor nad hrano in mamili (Nafdac).

Cene na črnem trgu poskočile

BBC-jeva preiskava je v Nigeriji dvignila veliko prahu in sprožila hiter odgovor ljudi po vsej državi, vključno s prvo damo Nigerije Aisho Buhari, ki je na Instagramu zapisala, da jo porast te problematike "globoko žalosti".

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da je prepoved rezultat večmesečnega dela posebnega odbora, ki je v torek objavil končno poročilo o široko razmahnjeni zlorabi zdravil.

Zaradi prepovedi je cena sirupa na ulici čez noč skokovito poskočila z 8 dolarjev za stekleničko na 14, pričakujejo pa še nadaljnjo rast.

Sirup s kodeinom je priljubljen predvsem med nigerijskimi srednješolci in študenti, ki ga mešajo s sokovi. Zasvojenost s sirupom proti kašlju sicer v Afriki ni omejena zgolj na Nigerijo, ampak o zasvojenostih poročajo tudi iz Kenije, Gane, Nigra in Čada.

Leta 2016 je zaradi vse večje zasvojenosti Indija prepovedala več znamk sirupa proti kašlju.

K. S.