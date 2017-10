V nizu eksplozij v Akri uničeni dve bencinski črpalki. Umrlo najmanj sedem ljudi.

Podobna nesreča leta 2015

8. oktober 2017 ob 10:32,

zadnji poseg: 8. oktober 2017 ob 17:11

Akra - MMC RTV SLO, STA

Akro, glavno mesto Gane, je v soboto zvečer pretresel niz eksplozij, v katerih sta bili uničeni dve bencinski črpalki. Najmanj sedem ljudi je pri tem umrlo, ranjenih je 132.

Eksplozijo je bilo slišati po vsem mestu, v nebo je izstrelilo tudi ogromno ognjeno kroglo. Več ljudi je pobegnilo iz svojih domov, nekatere so na silo evakuirali.

Po zadnjih poročanjih je šlo za eksplozijo goriva, utekočinjenega plina, na dveh bencinskih črpalkah. Obe črpalki sta ob enem od največjih križišč v Akri. V bližini je tudi kampus ganske univerze.

Očividci so za Reuters povedali, da je bilo že pred eksplozijo v zraku moč zaznati močan vonj po plinu - zaradi česar je več ljudi še pred eksplozijo pobegnilo iz območja.

Informacijsko ministrstvo je sporočilo, da se je poškodovalo najmanj 132 ljudi, polovico pa so že oskrbeli in odpustili iz bolnišnice.

Domačini jezni na oblasti

Podpredsednik Mahamudu Bawumia je dogodek označil kot "še enega preveč" in obljubil strožje varnostne ukrepe. Domačini so medtem jezni na oblasti zaradi neukrepanja. "Nadležno je gledati vse te velikane iz družbe, ki primarširajo v kraj, kakor da se je takšna nesreča zgodila prvič," se jezi voznik avtobusa Joshua Volkeh. "Obiščejo kraj, dajo obljube in se odpeljejo. Tukaj se konča," dodaja Volekh.

Dogodek je obudil spomine na podobno nesrečo junija leta 2015, ko je v eksploziji na bencinski črpalki umrlo več kot 150 ljudi.

B. V., J. R.