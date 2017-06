V novi britanski vladi na ključnih položajih isti ljudje

12. junij 2017 ob 15:34

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska premierka Theresa May je po četrtkovih volitvah dokončala sestavljanje nove vladne ekipe, v kateri je na ključnih položajih ohranila iste ljudi. Tudi strategija glede brexita ostaja ista.

Zunanji minister ostaja Boris Johnson, finančni minister bo še naprej Philip Hammond, minister, pristojen za izstop države iz EU-ja ostaja David Davis, notranja ministrica Amber Rudd, obrambno ministrstvo pa bo še naprej vodil Michael Fallon.

Na ostalih položajih je prišlo do nekaj menjav, največje presenečenje pa je imenovanje Michaela Gova za ministra za okolje in kmetijstvo. Julija lani ga je namreč premierka v preoblikovanju vlade iz njenih vrst odslovila.

Konservativci so na predčasnih volitvah, ki jih je v želji po okrepitvi moči med pogajanji o brexitu oziroma izstopu Velike Britanje iz Unije sklicala Theresa May, utrpeli izgube in ostali brez absolutne večine. Minimalne spremembe v vladi naj bi po pisanju francoske tiskovne agencije AFP odražale šibak položaj premierke, ki se za podporo pri vladanju dogovarja s severnoirskim DUP-jem.

Zaradi slabega volilnega izida se bo premierka srečala tudi s poslanci in poslankami svoje stranke. Obetajo se burna razprava in vprašanja tako glede njenega stila vodenja kot nadaljnjih pogovorov z DUP-jem. BBC piše, da naj bi v stranki želeli pomiriti razburjene odzive, češ da si javnost trenutno ne želi novih volitev. Zaradi izgube 13 poslanskih sedežev (s 331 na 318) prihaja do pozivov k odstopu premierke tako v opoziciji kot v sami konservativni stranki.

Theresa May je v nedeljo tovrstne pozive zavrnila in potrdila svojo pripravljenost, da še naprej vodi vlado. V pogovoru za televizijo Sky News je zanikala, da je po izidu v šoku. "Občutim, da obstaja delo, ki ga je treba opraviti, in menim, da javnost želi gotovost, da bo vlada še naprej opravljala to delo," je dejala.

Neposrednemu odgovoru na vprašanje, če meni, da bo lahko do konca izpeljala svoj mandat, se je ogibala. "Med volilno kampanjo sem rekla, da imam v primeru ponovne izvolitve namen odslužiti celoten mandat. A to kar delam sedaj, je opravljanje dela, ki se trenutno kaže," je odgovorila.

Brexit: Strategija ostaja ista

Vlada po volitvah ne spreminja svojih prioritet glede pogajanj o brexitu, je zatrdil minister za brexit David Davis. Tako bodo po njegovih napovedih še naprej vztrajali pri izstopu iz enotnega trga.

V pogovoru za televizijo ITV je dejal, da mora Velika Britanija na podlagi izida lanskega referenduma spet vzpostaviti nadzor nad svojimi mejami, kar pa pomeni tudi izstop iz skupnega trga EU-ja. Premierka sicer že ves čas zagovarja, da država z izstopom iz Unije izstopi tudi iz skupnega trga in carinske unije.

Po slabem rezultatu konservativcev na predčasnih volitvah so se pojavila ugibanja, če bo premierka omilila svoja stališča, a strategija bo očitno ostala ista. Ne spreminja se niti predviden urnik glede pogajanj in Davis je potrdil, da se bo udeležil začetka pogajanj 19. junija v Bruslju. Tako kot doslej vlada še vedno dopušča možnost, da zapusti pogajanja brez dogovora.

BBC medtem navaja bonitetni agenciji Moody's in Standard & Poor's, ki opozarjata, da bi lahko zaradi izidov volitev oziroma izgube večine za konservativce prišlo do zamika pogajanj o brexitu.

