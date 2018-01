V novih spopadih po volitvah v Hondurasu ubit protestnik

V državi nemirno od volitev novembra lani

21. januar 2018 ob 11:17

Tegucigalpa - MMC RTV SLO

Med protestniki, ki ne priznavajo izida novembrskih predsedniških volitev v Hondurasu, in policijo so izbruhnili novi spopadi, v katerih je bil na severu države ubit protestnik.

Policija je po poročanju BBC-ja zoper protestnike uporabila solzivec in odstranila cestne ovire iz gorečih pnevmatik po državi. Kot je sporočila tamkajšnja nevladna organizacija, je bil v Sabi, okoli 210 kilometrov severovzhodno od glavnega mesta Tegucigalpa, ubit 60-letnik, še en človek pa je bil ranjen, ko je policija streljala na cestno oviro.

Proteste so organizirali podporniki poraženega opozicijskega kandidata Salvadorja Nasralle. Kljub večdnevnim uličnim protestom je bil prejšnji mesec za zmagovalca volitev razglašen 49-letni predsednik Juan Orlando Hernández, ki je na oblasti od leta 2013.

Volitve 25. novembra so bile močno kritizirane. Podporniki Nasralle so zelo sumničavi do volilne komisije, ki je štela glasove. Komisijo je namreč imenoval kongres, ki je pod nadzorom Hernándezove Nacionalne stranke.

Po začetku štetja glasov je bil Nasralla v prednosti, ki je hitro skopnela, zato je obtožil oblasti, da so manipulirale z izidi. Po volitvah se je na ulice odpravilo na tisoče ljudi, podpornikov tako enega kot drugega kandidata.

Organizacija za zaščito človekovih pravic Amnesty International je sporočila, da je v spopadih umrlo 14 ljudi, policija je potrdila tri smrtne primere.

B. V.