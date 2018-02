V organizaciji Zdravniki brez meja lani 24 primerov spolnih prestopkov

Mednarodna dobrodelna organizacija Zdravniki brez meja je lani obravnavala 24 primerov spolnih zlorab ali nadlegovanja, 19 ljudi so odpustili, so iz organizacije sporočili po nedavnem razkritju nepravilnosti pri Oxfamu.

Lani je organizacija prejela skupno 146 pritožb oziroma opozoril o različnih kršitvah. Po notranji preiskavi so ugotovili, da gre v 40 primerih za obtožbe nadlegovanja ali zlorab, med njimi je 24 obtožb spolnih prestopkov, izjavo Zdravnikov brez meja povzema Guardian. Na podlagi preiskave 24 obtožb so odpustili 19 zaposlenih, niso pa razkrili, kje so se zlorabe zgodile.

V Zdravnikih brez meja so sicer izrazili zaskrbljenost, da uslužbenci morda niso prijavili vseh spolnih napadov in da se jih je zgodilo še več, piše nemška tiskovna agencija DPA. V organizaciji so sicer še zapisali, da so že več let izobraževali svoje delavce ravno na področju izogibanja zlorab. Vpeljali so tudi poseben sistem, prek katerega so lahko žrtve hitreje poiskale pomoč.

Zdravniki brez meja nudijo zdravniško pomoč na konfliktnih območjih. Organizacija ima 40.000 zaposlenih v več kot 70 državah po svetu. Leta 1999 so za svoje delovanje prejeli Nobelovo nagrado za mir.

Oxfam pretresajo očitki spolnih zlorab

Britanski Oxfam trenutno pretresa afera, saj naj bi nekateri sodelavci na Haitiju in v Čadu prirejali orgije s prostitutkami, pojavili so se tudi očitki o posilstvih, ki naj bi jih zakrivili nekateri sodelavci Oxfama v Južnem Sudanu, ter o spolnih napadih na mladoletne prostovoljce v Oxfamovih trgovinah v Veliki Britaniji. Zaradi očitkov je odstopila namestnica direktorja.

