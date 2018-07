V Pakistanu se zmaga nasmiha zvezdniku kriketa Imranu Kanu

Uradnih izidov še ni

26. julij 2018 ob 11:38

Islamabad - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po preštetju skoraj polovice glasov na pakistanskih parlamentarnih volitvah je v vodstvu stranka Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) nekdanje zvezde kriketa Imrana Kana, ki vodi v 113 od skupno 272 volilnih okrajih.

Doslej vladajoča Pakistanska muslimanska liga - Navaz (PML-N), ki jo vodi Šahbaz Šarif, mlajši brat zaradi korupcije odstavljenega in obsojenega nekdanjega premierja Navaza Šarifa, je največ podpore dobila v 64 volilnih okrajih, Pakistanska ljudska stranka (PPP) Bilavala Buta Zardarija, sina v atentatu umorjene nekdanje pakistanske premierke Benazir Buto, pa v 43 okrajih. Prešteli so 47 odstotkov glasovnic.

V Pakistanu je v veljavi večinski sistem. Izmed 272 sedežev v parlamentu jih je 60 rezerviranih za ženske, deset za verske manjšine. Za parlamentarno večino je potrebno zbrati 137 poslanskih mandatov. Poznavalci ocenjujejo, da Kanu ne bo uspelo zbrati potrebne večine, zato bo moral za vladanje najti koalicijskega partnerja.

Ročno namesto elektronskega štetja glasov

To so še neuradni izidi, volilna komisija po sredinih volitvah uradnih izidov še ni objavila, za kar krivi tehnične težave. Več strank je že izrazilo pomisleke o volilnih poneverbah, kar pa je volilna komisije zanikala. Kot je dejal tajnik pakistanske volilne komisije Babar Yagoob, morajo glasove zaradi tehničnih težav zdaj preštevati ročno. Razlog za zamudo je po njegovih besedah razpad računalniškega sistema za prenos podatkov.

Tako iz Pakistanske muslimanske lige (PML-N) kot Pakistanske ljudske stranke (PPP) so sporočili, da so opazovalci volitev njihove kandidate pregnali iz volišč in niso dobili nobenih uradnih rezultatov. Obe stranki sta že napovedali, da ne bosta priznali izidov volitev.

Vodja pakistanske volilne komisije Sardar Mohamed Raza je na drugi strani zatrdil, da so bile tokratne volitve "100-odsotno transparentne in poštene". To je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP njegov prvi uradni odziv po zaprtju volišč.

Javnomnenjski inštitut Gallup Pakistan je ocenil, da se je volitev udeležilo med 50 in 55 odstotkov od okoli 106 milijonov volilnih upravičencev, kar je podobno kot leta 2013.

Prelivanje krvi na volilni dan

Volilni dan je pretresel krvav samomorilski napad v kraju Kveta na jugozahodu države, ki je terjal najmanj 31 smrtnih žrtev, še 35 ljudi je bilo ranjenih. Kot so sporočile pristojne oblasti, je napadalec najprej poskušal vstopiti na volišče, ko ga je pri tem ustavila policija, pa se je razstrelil. Odgovornost za napad je prevzela džihadistična Islamska država, ki je enega najbolj smrtonosnih napadov v zgodovini države izvedla pred nekaj tedni na enem od predvolilnih zborovanj, ki je zahteval 149 življenj.

