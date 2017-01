V Parizu mednarodna konferenca v podporo rešitvi v obliki dveh držav

Izrael vnaprej zavrnil konferenco

15. januar 2017 ob 11:06

Pariz - MMC RTV SLO/STA

V Parizu poteka mednarodna konferenca o izraelsko-palestinskem sporu, kjer naj bi podprli rešitev v obliki dveh držav. Palestinci konferenco pozdravljajo, Izrael pa jo zavrača.

Konference se bodo udeležili predstavniki 70 držav, med njimi pa ne bo predstavnikov Izraela in Palestine. Ti bodo povabljeni le k spremljanju sprejemanja sklepov konference, ne pa tudi k sodelovanju v razpravi.

Izrael je konferenco vnaprej zavrnil in jo označil za pristransko in naperjeno proti njemu. Premier Benjamin Netanjahu vztraja, da lahko do miru privedejo le dvostranski pogovori. Kritiki tega pogleda opozarjajo, da je to nemogoče zaradi velikanske razlike v pogajalski moči Izraela in Palestincev. Zadnji krog neposrednih pogajanj med Izraelom in Palestinci je sicer potekal aprila leta 2014.

BBC poroča, da po poročilih osnutek izjave glede konference poziva Izrael in Palestince k "uradni ponovitvi svojih zavez k rešitvi v obliki dveh držav" in k "izogibanju enostranskih potez, ki prejudicirajo rezultat pogajanj o končni rešitvi".

Netanjahu je sicer pred parlamentarnimi volitvami v Izraelu leta 2015 dejal, da dokler bo premier, ne bo dopustil nastanka palestinske države.

Konferenca po resoluciji

Na konferenci bodo udeleženci verjetno podprli resolucijo Varnostnega sveta ZN-a o prepovedi gradnje izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih. Konference se bo udeležil tudi odhajajoči ameriški zunanji minister John Kerry. Po poročanju BBC-ja so z ameriškega zunanjega ministrstva sporočili, da si ZDA ne želijo "poskusov, da se Izraelu rešitev vsili".

Iz Slovenije se bo konference udeležil zunanji minister Karl Erjavec. Spomnimo, Erjavec je v intervjuju za MMC aprila leta 2015 napovedal, da bo še do konca tistega leta vladi predlagal priznanje Palestine kot neodvisne države, a tega tudi skoraj dve leti pozneje ni storil.

Palestinski predsednik Mahmud Abas se bo predvidoma v prihodnjih tednih srečal s francoskim predsednikom Francoisom Hollandom, ki ga bo obvestil o sklepih, sprejetih na konferenci. Netanjahu je podobno povabilo zavrnil, napovedal pa je tudi, da sklepi konference za Izrael ne bodo zavezujoči. Enako je izraelski premier dejal tudi glede resolucije VS-ja, ki pa za Izrael mednarodnopravno je zavezujoča.

Nerešenih vprašanj med Izraelom in Palestinci je več, od nezakonitih izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju (kjer živi več kot 600.000 Izraelcev), statusa Jeruzalema, vrnitve palestinskih beguncev v današnji Izrael do ustrezne odškodnine za pregon in enakopravnosti palestinskih državljanov Izraela.

